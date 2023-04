La sconfitta col Monza di sabato 15 aprile (l'undicesima in 30 giornate) ha lasciato il segno in casa Inter. La crisi di risultati è ormai evidente in classifica con i nerazzurri che (in attesa di Fiorentina-Atalanta di lunedì 17) sono in quinta posizione con 51 punti, a due lunghezze di distanza dal quarto posto, occupato dal Milan, che vale l'accesso alla prossima Champions League. Inoltre, non bisogna dimenticare che se il 19 aprile il Collegio di garanzia del Coni dovesse annullare la penalizzazione di 15 punti alla Juventus, la situazione andrebbe ulteriormente a peggiorare.

Dopo il Ko con la squadra brianzola ci sarebbe stato negli spogliatoi di San Siro un confronto immediato tra la dirigenza e Simone Inzaghi. A questo ne sarebbe seguito un altro di domenica mattina alla Pinetina. Un modo per trovare con il tecnico una soluzione alla mancanza di risultati in Serie A, ma anche per parlare con i giocatori, allo scopo di trovare la chiave di volta per scuoterli, per spingerli a dare una svolta ad un campionato che sta scivolando di mano alla formazione milanese.

Secondo un'indiscrezione diffusa dalla Gazzetta dello Sport, pare che i vertici dell'Inter stiano valutando l'ipotesi di introdurre un bonus in denaro da versare alla squadra in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Sportmediaset, tuttavia, in queste ore ha aggiunto che la società avrebbe già provveduto a smentire questa voce.

Inter: potrebbe arrivare il bonus Champions League

L'Inter, nella Serie A 2022-2023, con i suoi 132 milioni di euro lordi ha il secondo monte-ingaggi. Un particolare, questo, che rende ancor più evidente lo scarso rendimento in campionato di Handanovic e compagni, i quali hanno vinto l'ultima partita con il Lecce il 5 marzo (2-0 a San Siro).

Dopo sono arrivate quattro sconfitte e appena un pareggio in casa della Salernitana.

Nonostante gli stipendi, però, sembra che per cercare di dare una spinta in più ai calciatori per riprendere la marcia nella competizione nazionale, la società possa proporre un bonus per la qualificazione alla Champions League 2023-2024.

Qualora ciò dovesse accadere, potrebbe apparire innanzitutto come una sconfitta da un punto di vista professionale e morale perché, di fatto, i tifosi interisti potrebbero pensare che l'organico non abbia abbastanza attaccamento alla maglia per trovare le motivazioni giuste per rilanciarsi in Serie A e provare a raggiungere almeno la quarta posizione.

Inoltre, sarebbe come ammettere che Inzaghi non riesce a dare la scossa morale, psicologica, ad un gruppo che, invece, quando scende in campo in Champions League riesce a compattarsi e a lottare strenuamente per coltivare il sogno di arrivare almeno in finale.

Ricordiamo ancora una volta che, dopo l'indiscrezione diffusa dalla Gazzetta dello Sport, da Sportmediaset è arrivata notizia secondo cui il club avrebbe già smentito l'ipotesi dell'introduzione del bonus Champions League.