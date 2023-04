La dirigenza del Tottenham starebbe pensando ad un importante investimento per provare a portare in Premier League l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez; la situazione potrebbe svilupparsi nella prossima estate qualora il club inglese dovesse separarsi dal centravanti Harry Kane che potrebbe andare in Bundesliga per circa 120 milioni di euro.

Nel caso in cui il bomber inglese dovesse lasciare la Premier League, il Tottenham si potrebbe dunque tuffare sull'attaccante dell'Inter investendo una cifra vicina agli 80 milioni di euro.

Lautaro Martinez verso la Premier League: idea del Tottenham

Il club inglese è reduce da una stagione non troppo brillante, con la vicenda dell'esonero in pieno campionato dell'allenatore Antonio Conte e la squadra affidata al vice Stellini come traghettatore; nella prossima estate la dirigenza starebbe ragionando su una cessione importante per rivoluzionare totalmente la squadra.

L'indiziato a lasciare il club inglese sarebbe il centravanti Harry Kane, che potrebbe volare verso la Bundesliga, dove l'interesse del Bayern Monaco si starebbe facendo insistente con gli agenti del giocatore che vorrebbe puntare a vincere un trofeo nella sua carriera: il club bavarese vorrebbe provare a convincere il Tottenham con un'offerta di circa 120 milioni di euro.

Nel caso in cui si dovesse concretizzare il passaggio di Harry Kane in Bundesliga, il club inglese potrebbe investire parte del ricavato per provare a portare in Premier League l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez.

La possibile offerta del Tottenham

Il club inglese sarebbe disposto ad investire circa 80 milioni di euro per convincere i nerazzurri a cedere Lautaro Martinez; il campione del mondo con l'Argentina sarebbe monitorato da diversi club in Premier League ecco che il Tottenham vorrebbe provare ad anticipare la concorrenza con un'offerta importante.

La dirigenza dell'Inter non vorrebbe privarsi del bomber argentino, ma qualora dovesse concretizzarsi l'offerta del Tottenham potrebbe vacillare e decidere per una possibile cessione nella prossima estate.

La situazione dell'attacco dell'Inter

L'Inter dovrà fare i conti nella prossima finestra di mercato anche con il ritorno di Romelu Lukaku al Chelsea per la scadenza del prestito; il giocatore belga farà ritorno a Londra e poi verranno valutate le condizioni per un eventuale nuovo prestito in nerazzurro.

Anche il contratto di Edin Dzeko andrà in scadenza nel prossimo giugno e probabilmente non verrà rinnovato dalla società; per quanto concerne Joaquin Correa potrebbe essere anche lui tra i partenti, con destinazione Siviglia per un prestito con diritto di riscatto.

La dirigenza dovrà dunque valutare al meglio le eventuali opzioni per migliorare l'attacco dei nerazzurri nella prossima stagione.