Secondo alcuni media sportivi italiani un'offerta importante sarebbe pervenuta dall'Arabia Saudita all'allenatore della Roma Josè Mourinho. Si parlerebbe di 120 milioni di euro per due anni di ingaggio, praticamente 60 milioni a stagione. L'offerta, a dir poco allettante, sembrerebbe essere stata rifiutata dal tecnico portoghese, che ha deciso di restare alla guida della Roma.

Questo tipo di offerte nel mondo del calcio non sono del tutto una novità anche per gli allenatori. Già in passato abbiamo visto altri commissari tecnici (Fabio Capello), accettare proposte economiche vantaggiose per trasferirsi in club extra-europei.

In questo caso, però, l'offerta sembrerebbe essere ancora più incredibile, soprattutto se si considera che il pacchetto avrebbe previsto la guida tecnica della Nazionale Saudita e dell'Al Hilal Riyadh, il club che sarebbe pronto a coprire d'oro Leo Messi con una proposta superiore ai 400 milioni di euro.

Mou vuole solo la Roma

Nonostante l'offerta a dir poco clamorosa, Mourinho avrebbe preferito declinare per rimanere alla guida della squadra capitolina per completare il percorso intrapreso con la Roma, cercando di traghettare la squadra ai massimi livelli sportivi ed economici.

La decisione del portoghese di restare dimostrerebbe quanto sia importante la costruzione di un progetto a lungo termine per un allenatore di alto profilo come lui, per portare avanti un progetto che gli consenta di mettere in gioco le sue capacità e la sua esperienza per fare la differenza.

Mourinho negli ultimi mesi avrebbe rifiutato anche le panchine di Brasile, Portogallo e West Ham. Per lui al momento c'è solo la Roma, ma vorrebbe un ruolo più attivo in società, soprattutto in chiave di mercato, visti i suoi successi per portare nella capitale calciatori del calibro di Dybala, Wijnaldum e Matic, che non avrebbero accettato la corte giallorossa senza di lui.

Il presidente Friedkin è avvisato.

Il folle mercato degli allenatori

Se l'offerta dei sauditi fosse confermata, dimostrerebbe ancor più quanto ormai sia importante la figura dell'allenatore nel mondo del calcio moderno. L'acquisizione di un tecnico così noto avrebbe dato lustro alla Saudi Professional League, lega in forte espansione dopo la firma di Cristiano Ronaldo con l'Al-Nassr.

Negli ultimi anni, infatti, il mercato degli allenatori è diventato sempre più influente, e molte società sono disposte a investire cifre considerevoli per assicurarsi i servizi di un tecnico di fama mondiale. Nonostante sia imprescindibile avere giocatori di talento in squadra, la figura dell'allenatore è diventata sempre più importante nel determinare i risultati ottenuti dalla squadra.