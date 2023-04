Uno dei reparti che l'Inter potrebbe rivoluzionare nella prossima sessione estiva di Calciomercato è l'attacco. L'unico che al momento sembra sicuro di restare, salvo offerte a tre cifre, è Lautaro Martinez. Tutti gli altri attaccanti sono in discussione e per questo motivo la società nerazzurra si sta guardando intorno per non farsi trovare impreparata. Uno dei nomi sondati dal club meneghino sarebbe quello di Alvaro Morata [VIDEO], che tornerebbe volentieri in Italia dopo l'avventura alla Juventus. Giuseppe Marotta è un suo estimatore e ci sono già stati dei contatti con l'Atletico Madrid, che avrebbe aperto alla sua cessione.

Intanto la Juventus è alla ricerca di innesti in mezzo al campo in vista della prossima estate. Paul Pogba, d'altronde, non dà garanzie dal punto di vista fisico, mentre Adrien Rabiot è in scadenza di contratto. Uno dei nomi che piacerebbe ai bianconeri è quello di Mario Pasalic, attualmente in forza all'Atalanta.

Inter su Morata

L'Inter ha da risolvere diverse incognite per il reparto avanzato. Joaquin Correa non ha convinto in questi due anni, Romelu Lukaku dovrebbe tornare al Chelsea e poi si discuterà se rinnovarlo per un'altra stagione, mentre Edin Dzeko è in scadenza di contratto e non si parla di accordo ancora per il rinnovo. Per questo motivo la società nerazzurra si sta guardando intorno e uno dei nomi sondati è quello di Alvaro Morata.

L'attaccante spagnolo piace molto anche per la sua duttilità, essendo in grado di ricoprire il ruolo sia di prima che di seconda punta, e l'Atletico Madrid non lo considera incedibile. In questa stagione il classe 1992 ha collezionato trenta presenze in Liga, mettendo a segno undici reti e collezionando due assist. Essendo in scadenza di contratto a giugno 2024, difficilmente i Colchoneros potranno chiedere una cifra superiore ai 10-15 milioni di euro.

Non è da escludere l'ipotesi di uno scambio tra le due società, con il club meneghino che metterebbe sul piatto il cartellino di Joaquin Correa, che ha una valutazione molto simile.

L'offerta della Juventus per Pasalic

La Juventus è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo in vista della prossima estate. Uno dei nomi che piacerebbe ai bianconeri è quello di Mario Pasalic, che gode della stima bianconera anche per la sua duttilità essendo in grado di giocare in diversi ruoli in mezzo al campo.

La valutazione del croato si aggira sui 20 milioni di euro, ma il club di Elkann può avere contropartite interessanti per abbassare l'esborso economico. Una di queste è Iling-Junior, che non sta trovando spazio in queste settimane e vuole giocare con maggiore continuità. Non è da escludere che venga inserito nell'affare con una valutazione sui 10 milioni di euro, ma con diritto di recompra a favore della Juve.