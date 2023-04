Nella giornata di ieri è arrivata l'ennesima beffa per l'Inter: il pari sul campo della Salernitana maturato nei minuti di recupero grazie al tiro cross di Antonio Candreva a spegnersi alle spalle di Onana ha contribuito ad alimentare i rimpianti per un'annata sicuramente molto deludente, che Champions League a parte ha consegnato in dote un cammino molto più che incerto in Serie A.

Nel futuro dei nerazzurri potrebbe esserci dunque un profondo restyling sportivo che potrebbe partire però dalla società.

Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati da Il Sole 24 Ore, il gruppo Investcorp starebbe nuovamente guardando con interesse all'Italia, in particolar modo proprio all'Inter, con gli Zhang che presto o tardi dovranno decidersi a cedere le quote di maggioranza del club visto l'enorme debito accumulato in questi anni e la spada di Damocle rappresentata dalla necessità di dover rendere ad Oaktree un prestito da oltre 300 milioni di euro.

Investcorp è attiva nel private equity, nel mercato immobiliare e nella gestione del credito e qualora dovesse effettivamente rilevare il club molti degli attuali scenari potrebbero mutare.

I possibili scenari sulla rosa del futuro: Simone Inzaghi in bilico

Il primo a partire sarebbe il tecnico Simone Inzaghi che potrebbe fare subito le valigie qualora dovesse arrivare un'eliminazione dalla Champions League ad opera del Benfica. Fondamentale sarà poi centrare il quarto posto utile alla qualificazione alla prossima Champions League, con calciatori quali Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu i cui destini dipenderebbero proprio da questo. In caso di mancata qualificazione infatti, potrebbero essere messi sul mercato.

Il centrale mancino ha il contratto in scadenza nel 2024 e sarebbe finito nel mirino della Juventus di Allegri che potrebbe mettere sul piatto circa 30 milioni di euro per stapparlo ai nerazzurri. Il club milanese non vorrebbe cederlo a una diretta rivale e vorrebbe raggiungere un accordo per il rinnovo che verrebbe accelerato solo, come si diceva, in caso di accesso all'Europa dei grandi.

Alla massima competizione europea sarebbero legati però anche Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Il turco sta già trattando per prolungare il contratto con i dirigenti meneghini ma sarebbe stimato in Spagna e Inghilterra. Per quanto riguarda l'ex Cagliari, ci sarebbero invece molte squadre di Premier League interessate come Newcastle, Manchester United e Chelsea che lo starebbero seguendo da tempo. Barella potrebbe garantire all'Inter circa 50 milioni di euro da poter investire sul mercato.

Tra i possibili eredi di Inzaghi ci sarebbero invece Antonio Conte e Thiago Motta.