André Onana è sicuramente uno dei pilastri di questa Inter. Il portiere camerunese, arrivato a Milano la scorsa estate, è riuscito a suon di prestazioni a scalare le gerarchie dei numeri uno nerazzurri e a ritagliarsi un ruolo da titolare assoluto nell'undici targato Simone Inzaghi.

Le parate e la leadership dell'ex Ajax si sono rilevate fondamentali per il cammino dell'Inter in Europa, secondo i dati raccolti dall'agenzia di statistiche Opta, l'estremo difensore nerazzurro è infatti il miglior portiere in questa edizione della Champions League essendo quello con più parate (39) e più clean sheets (6).

Onana ha parato in particolare l'84.8% delle conclusioni arrivategli contro, la percentuale più alta in questa edizione. Il suo ottimo rendimento non è passato inosservato, anzi stando a quanto raccontato da Calciomercato.com diversi club avrebbero messo gli occhi sul giocatore, in particolar modo Chelsea e Manchester United.

United e Chelsea su Onana

Onana è uno dei migliori acquisti effettuati dalla società nerazzurra negli ultimi anni. Il camerunese è arrivato dall'Ajax a parametro zero lo scorso luglio e dopo un periodo trascorso a fare da vice ad Handanovic si è conquistato la titolarità.

Ottime fin da subito le sue prestazioni, proprio per questo Manchester United e Chelsea avrebbero posto il nome di Onana in cima alla lista degli obiettivi di mercato in vista della prossima stagione.

Entrambe le società sono alla ricerca di un numero uno affidabile in grado sia di respingere con successo le minacce avversarie e sia di impostare il gioco dal basso grazie a una buona tecnica con i piedi, caratteristiche che si rispecchiano a pieno nel profilo del classe 1996.

L'Inter valuta Onana circa 50 milioni di euro, cifra che i due club inglesi sarebbero disposti a mettere sul piatto e che garantirebbe una plusvalenza importante ai nerazzurri, fondamentale anche in ottica Fair Play Finanziario.

Il Chelsea in particolare potrebbe provare ad imbastire una trattativa con il club milanese per accaparrarsi le prestazioni di Onana inserendo magari nella trattativa anche il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku la cui situazione andrà ridiscussa a giugno dai due club.

Vicario il possibile sostituto di Onana

L'eventuale addio di Onana costringerebbe la dirigenza nerazzurra a rimettersi alla ricerca di un nuovo numero uno.

Sono tanti i profili continuamente attenzionati dalla coppia Marotta-Auslio ma quello che nelle ultime settimane avrebbe preso maggiormente quota porta il nome di Guglielmo Vicario. Il portiere dell'Empoli fino questo momento è stato protagonista di un'ottima stagione: 24 presenze, 75 parate, 7 clean sheet collezionati e 1 rigore respinto (ma non a referto a causa della ripetizione del penalty imposta dal direttore di gara). La sua valutazione si aggira sui 20 milioni di euro, una cifra che, se andasse in porto l’affare Onana, sarebbe alla portata dell’Inter.