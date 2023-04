La Juventus ha vinto per 1-0 contro lo Sporting Lisbona. Durante la partita dei quarti di finale di andata di Europa League, nel primo tempo, il portiere bianconero Wojciech Szczesny si è portato la mano al petto e i compagni hanno richiamato l'attenzione dello staff medico. Una volta entrato in campo il responsabile sanitario della Juve si è avvicinato al portiere che faceva fatica a respirare: Szczesny è uscito in lacrime dal campo ed è stato costretto a chiedere il cambio.

Lo staff medico del club bianconero ha immediatamente sottoposto il portiere polacco a un elettrocardiogramma che ha escluso problemi: il numero 1 juventino ha avuto delle palpitazioni che gli hanno impedito di restare in campo.

A fine partita Szczesny si è anche presentato ai microfoni di Sky Sport insieme al collega Perin, dimostrando di essersi ripreso.

Paura per Szczesny

In casa Juventus si sono vissuti alcuni attimi di paura dopo che Wojciech Szczesny ha accusato un problema di natura respiratoria. La Juventus ha immediatamente sottoposto il suo giocatore ad accertamenti per capirne di più, escludendo problemi più seri.

Adesso resta da capire se Wojciech Szczesny riposerà contro il Sassuolo oppure se potrà subito tornare in campo. Il portiere bianconero, a Sky Sport, ha rivelato: "Ho avuto un po' di ansia, ma ho fatto tutti i controlli ed è tutto a posto. Facevo fatica a respirare (...) Non mi era mai successo ma ora sto molto meglio".

Inoltre, questo venerdì mattina, il portiere della Juventus è stato sottoposto a nuovi controlli, i quali hanno confermato che è tutto a posto.

Cambi contro il Sassuolo

Adesso per la Juventus è tempo di mettere da parte la vittoria contro lo Sporting Lisbona per concentrarsi in vista della gara contro il Sassuolo. Sabato 15 aprile per i bianconeri sarà già vigilia della gara contro i neroverdi, in programma domenica.

Contro il Sassuolo Massimiliano Allegri potrebbe fare diversi cambi di formazione. In particolare in avanti è possibile che ci sia il ritorno di Dusan Vlahovic, ma resta da capire chi lo affiancherà. Mentre in difesa mancherà Alex Sandro, che è squalificato: il brasiliano deve ritrovare la condizione fisica e vista la squalifica avrà la possibilità di lavorare per rientrare poi nel match di ritorno in Europa League.

Mentre a centrocampo potrebbe esserci un turno di riposo per Manuel Locatelli, apparso stanco nel match contro lo Sporting: per questo motivo non è da escludere che possa essere sostituito da Paredes. A disposizione di Massimiliano Allegri c'è anche Paul Pogba, anche se la sensazione è che il francese possa entrare a gara in corso.