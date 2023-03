Uno dei giocatori che ha ben impressionato tra le fila dell'Inter in questa stagione è sicuramente Onana. Arrivato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con l'Ajax, il camerunense è partito in sordina, relegato in panchina visto che Simone Inzaghi preferiva affidarsi inizialmente a Samir Handanovic. Dopo qualche partita, però, all'esordio stagionale dei nerazzurri in Champions League, contro il Bayern Monaco, è arrivato anche quello dello stesso Onana, che si è fatto trovare pronto e con il passare delle settimane ha consolidato la propria posizione a suon di parate.

E ora le sirene di mercato suonano per il suo nome, visto che Manchester United e Chelsea avrebbero messo gli occhi su di lui.

La Lazio la prossima estate potrebbe perdere Milinkovic-Savic e per questo non vuole farsi trovare impreparata. Tra i nomi sondati per sostituire il serbo ci sarebbe anche quello di Piotr Zielinski, che dovrebbe lasciare il Napoli se non rinnoverà il contratto in scadenza giugno 2024.

Le possibili offerte per Onana

Il futuro di André Onana è tutt'altro che scontato, nonostante sia arrivato all'Inter soltanto la scorsa estate, dopo essere andato in scadenza di contratto con l'Ajax. L'estremo difensore nerazzurro, infatti, è finito nel mirino dei top club di Premier League, nello specifico il Manchester United e il Chelsea.

Entrambe le società sono alla ricerca di un numero uno affidabile e il camerunense risponde a questi parametri. D'altronde nel suo primo anno all'ombra del Duomo ha sempre risposto presente, sfoderando anche prestazioni importanti come quella contro il Porto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

L'Inter lo ha preso a parametro zero e proprio per questo motivo una sua cessione porterebbe una plusvalenza piena, fondamentale anche in ottica Fair Play Finanziario.

E i top club di Premier League sarebbero pronti a mettere sul piatto della società nerazzurra una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro, bonus inclusi. Se confermata la proposta sarà difficile dire di no, con Ausilio e Marotta che si sarebbero cautelati andando su Vicario dell'Empoli, valutato 20 milioni di euro.

Lazio su Zielinski

La Lazio è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo in vista della prossima stagione visto che Milinkovic-Savic potrebbe essere ceduto, essendo in scadenza a giugno 2024. L'obiettivo numero uno sembra essere Piotr Zielinski che, essendo in scadenza anche lui nel 2024, è in uscita dal Napoli. Trattativa tutt'altro che semplice visto che il polacco è valutato dai partenopei tra i 30 e i 40 milioni di euro. Biancocelesti che potrebbero offrire il cartellino di Luis Alberto per intavolare uno scambio alla pari.