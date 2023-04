In casa Inter potrebbe esserci una svolta in ambito societario la prossima estate. In questi ultimi giorni, infatti, si parla con insistenza dell'interesse del fondo del Bahrein, Investcorp, che potrebbe rivelare la maggioranza delle quote della società nerazzurra da Suning. D'altronde il presidente Steven Zhang nel 2024 dovrà restituire il prestito di quasi 300 milioni di euro concesso da Oaktree, altrimenti il club finirà nelle mani di quest'ultimo. Proprio per questo la soluzione migliore sembra essere cedere la maggioranza del club meneghino, con Investcorp che potrebbe poi effettuare una campagna acquisti importante.

E il grande sogno risponderebbe al nome di Luka Modric, che è stato ad un passo dal club meneghino nell'estate 2018.

Il Milan la prossima estate, invece, andrà alla ricerca di almeno un grande rinforzo per il reparto avanzato. Il sogno della società rossonera sarebbe Joao Felix, che a giugno tornerà all'Atletico Madrid visto che il Chelsea non sembra orientato a riscattarlo, anche perché difficilmente si qualificherà alle coppe europee della prossima stagione, essendo a metà classifica in Premier League.

Inter, ipotesi su Modric

L'Inter cercherà almeno un innesto in mezzo al campo di spessore in vista della prossima stagione. L'eventuale arrivo di Investcorp può dare una mano importante alle finanze nerazzurre, con il club che a quel punto potrebbe anche non dover fare sacrifici dolorosi in usciti.

Il fondo del Bahrein starebbe pensando a Luka Modric come grande regalo da fare ai tifosi. Il centrocampista croato era sembrato a un passo dai nerazzurri nell'estate del 2018, con il Real Madrid che alla fine non volle lasciarlo andare. Nonostante non sia più giovanissimo, essendo un classe 1985, ha dimostrato di essere integro fisicamente, avendo raccolto 25 presenze in Liga, con quattro gol e tre assist, e sette match giocati in Champions League, con due gol e un assist.

Il contratto di Modric è in scadenza a giugno e al momento non ci sono novità per un eventuale rinnovo. Proprio per questo l'Inter sogna il colpaccio, pronta ad offrire al giocatore un ingaggio tra i 7 e gli 8 milioni netti a stagione più bonus per due anni, anche grazie al Decreto Crescita che farebbe pesare sulle casse nerazzurre al lordo per poco più di 10 milioni.

Milan su Joao Felix

Il Milan sogna il grande colpo per rinforzare l'attacco nella prossima sessione di Calciomercato. Il nome finito nel mirino sarebbe quello di Joao Felix, che tornerà all'Atletico Madrid dopo i sei mesi in prestito al Chelsea, ma difficilmente resterà. Per prenderlo a titolo definitivo potrebbe essere necessario il sacrificio di Rafael Leao, ma non è escluso che la società rossonera possa provare a tenere entrambi in rosa. Come? Offrendo all'Atletico una formula simile a quella proposta dai Blues, ossia un prestito con diritto di riscatto, probabilmente fissato tra i 50 e i 60 milioni di euro, che diventa obbligo in caso di qualificazione in Champions League.