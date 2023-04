Inter e Milan potrebbero dare vita ad un inaspettato derby di mercato nella prossima sessione estiva, visto che le due società avrebbero messo nel mirino lo stesso calciatore per rinforzare il centrocampo. Si tratta di Antonin Barak, arrivato tra tante aspettative alla Fiorentina la scorsa estate. Il centrocampista ceco, però, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano tra le fila viola, con Vincenzo Italiano che lo ha utilizzato solamente a fasi alterne. Proprio per questo motivo non è da escludere una cessione già tra qualche mese, con i due club milanesi che avrebbero avuto già qualche contatto con il la società di Rocco Commisso per cercare di trovare un'intesa di massima.

La possibile proposta dell'Inter

L'Inter cerca un centrocampista bravo negli inserimenti e con dei gol e assist nelle gambe in vista della prossima estate. I nerazzurri, infatti, oltre a perdere Roberto Gagliardini, che andrà in scadenza di contratto a giugno, potrebbero cedere anche Marcelo Brozovic per abbassare il monte stipendi, con lo spostamento di Hakan Calhanoglu in cabina di regia. Il nome che piacerebbe molto all'Inter è quello di Antonin Barak, che alla Fiorentina non è riuscito a confermarsi agli stelli livelli ammirati lo scorso anno con la maglia dell'Hellas Verona.

Nonostante questo, il classe 1994 ha comunque raccolto numeri di tutto rispetto, segnando complessivamente, tra campionato e coppe, sette gol e un assist in trentasei partite.

Inter e Fiorentina, dunque, nelle prossime settimane potrebbero sedersi al tavolo delle trattative, con Vincenzo Italiano che non lo ritiene imprescindibile, ancor di più dopo il ritorno a pieno regime di Gaetano Castrovilli. Acquistato dall'Hellas per poco più di 8 milioni di euro, i viola puntano a recuperare l'investimento fatto.

Nei piani della società nerazzurra, però, ci sarebbe quella di inserire nell'affare una contropartita tecnica, che potrebbe essere Samuele Mulattieri, puntando ad uno scambio alla pari.

La possibile offerta del Milan

Anche il Milan è pronto ad intavolare una trattativa con la Fiorentina per discutere del futuro di Antonin Barak.

La valutazione, come detto, dovrebbe aggirarsi sempre tra gli 8 e i 10 milioni di euro, ma anche i rossoneri avranno qualche contropartita tecnica interessante da proporre al club di Rocco Commisso. I nomi sul tavolo potrebbero essere quelli di Junior Messias e Alexis Saelemaekers, con i viola che poi dovrebbero scegliere su chi dei due puntare. Entrambi, tra l'altro, si sposerebbero alla perfezione con il 4-3-3 di Vincenzo Italiano, ma bisognerà capire se la Fiorentina li riterrà consoni al proprio progetto o se preferirà attendere offerte migliori.