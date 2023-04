In queste ore la Juventus si è ritrovata per preparare la sfida allo Sporting Lisbona, match valido per l'andata dei Quarti di Finale di Europa League. La gara sarà decisiva dato che la più concreta possibilità di approdare alla prossima Champions League per il club passa proprio dalla possibile conquista della coppa e mentre tutti in campo (e fuori) hanno la mente solo alla partita c'è chi invece ha approfittato del momento delicato per tirare fuori tutta la propria frustrazione.

Stiamo parlando di Leandro Paredes, che come testimoniato da La Gazzetta dello Sport, durante l'allenamento di Pasquetta avrebbe avuto una presunta lite con il tecnico Massimiliano Allegri.

Il motivo? Lo scarso impiego e un minutaggio ridotto all'osso.

Paredes dovrebbe lasciare la Juventus a fine stagione

Arrivato in pompa magna in estate, Paredes sembrava il regista davanti alla difesa di cui il club aveva tanto bisogno. Ad impatto Allegri si è fidato molto di lui, con numerosi match da titolare disputati. Poi un infortunio muscolare e la graduale esplosione di Nicolò Fagioli, oltre alle crescite costanti di Rabiot e Locatelli, hanno gradualmente ridotto il minutaggio a disposizione dell'argentino, praticamente sparito dai radar nel proseguo della stagione salvo qualche rara apparizione nei minuti finali di varie partite.

Il livello delle prestazioni dell'argentino non è mai stato all'altezza delle aspettative: sembra quasi certo che lascerà la Juventus per rientrare al PSG con Morten Hjulmand del Lecce che potrebbe andare a sostituirlo in rosa.

Verso Juventus vs Sporting Lisbona: Milik probabile titolare

Tornando all'allenamento odierno, Allegri sta studiando la formazione da schierare in coppa. Dusan Vlahovic non dovrebbe essere a disposizione a causa di una botta alla caviglia rimediata nel match contro la Lazio, probabile dunque che venga impiegato al suo posto Arek Milik.

Non è ancora chiaro in coppia con chi, dato che gli ultimi spifferi parlerebbero anche di un possibile tridente dall'inizio con Federico Chiesa e Angel di Maria proprio ai lati del centravanti polacco.

In caso contrario si rivedrà ancora il 3-5-1-1, con Kostic e Cuadrado sulle fasce e Danilo a riprendere il proprio posto nel terzetto difensivo tutto brasiliano assieme a Bremer e al recuperato Alex Sandro.

In mezzo tutto confermato (con buona pace del redivivo Paredes): a comporre la mediana saranno infatti Locatelli, Fagioli e Rabiot. Dalla panchina Moise Kean, decisivo nell'ultimo match giocato contro l'Hellas Verona.