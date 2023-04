Se non è un flop poco ci manca. Con queste brevi e secche parole si potrebbe apostrofare la stagione di Dusan Vlahovic che risolti i problemi di pubalgia accusati tra novembre 2022 e gennaio 2023 è tornato a giocare con continuità segnando però pochissimo. Una doppietta contro la Salernitana in Serie A e due gol in Europa League contro Nantes e Friburgo (di cui uno su rigore), in mezzo un rigore sbagliato contro la Sampdoria in Serie A e una serie infinita di partite in cui non si è vista neanche l'ombra delle sue giocate.

Possibile offerta del Chelsea da 50 milioni di euro più Pulisic per Vlahovic

Vien da se come ormai da settimane si vociferi della possibilità che l'attaccante bianconero venga ceduto nel Calciomercato estivo. Real Madrid, Arsenal e Bayern Monaco i club più accreditati ad accaparrarselo. Nelle ultime ore, stando a quanto riferito da juvelive.it, si sarebbe aggiunto anche il Chelsea, che sarebbe pronto ad offrire 50 milioni di euro più il cartellino di Christian Pulisic, centrocampista americano classe 1998 in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2024. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, si arriverebbe così agli 80 milioni di euro che la Juventus ha investito nel gennaio 2022 per acquistare il calciatore serbo.

Le qualità di Pulisic potrebbero essere molto utili alla Juventus, soprattutto se si dovesse decidere di giocare con il 4-2-3-1 o con il 4-3-3 dato che il calciatore USA può giocare sia come trequartista che sulle fasce. In questa stagione non è stato considerato un titolare prima da Tuchel, poi da Potter. Con l'arrivo di Lampard potrebbe raccogliere più minutaggio anche se nel Chelsea c'è molta abbondanza nel settore avanzato.

In Premier Pulisic ha giocato fino ad adesso 20 match segnando 1 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno. A questi bisogna aggiungere 1 match di EFL Cup e 5 match con 1 assist in Champions League.

Se Vlahovic dovesse partire potrebbero arrivare diversi calciatori in casa bianconera, su tutti Davide Frattesi, Giorgio Scalvini e Rasmus Hojlund.

Il mercato della Juventus

In estate la Juventus dovrà poi valutare il futuro professionale dei giocatori in scadenza di contratto. Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot, tutti pezzi da 90 per la squadra di Massimiliano Allegri (specie l'argentino e il francese) che non sa ancora se l'anno prossimo potrà contare o meno su di loro. Gli stessi Di Maria e Rabiot hanno confermato di stare parlando con la società per discutere il rinnovo, molto dipenderà ovviamente dalla qualificazione o meno del club alla prossima Champions League.