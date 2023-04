Nelle scorse ore il giornalista sportivo Xavier Jacobelli ha commentato il parapiglia avvenuto nella parte conclusiva del match di Coppa Italia giocato tra Juventus e Inter.

Sullo stesso argomento hanno voluto dire la loro opinione anche i giornalisti Michele Criscitiello e Gianfranco Padovan.

Juventus-Inter, Jacobelli: 'Il finale è stato indecente e non si può giustificare'

Il giornalista sportivo Xavier Jacobelli ha voluto parlare dell’andata di Coppa Italia giocata ieri sera tra la Juventus e l’Inter e si è soffermato in particolare sul concitato finale, che ha visto due espulsi per i nerazzurri e uno per i bianconeri: “Il finale di gara?

È stato un finale indecente, non c’è nessun tipo di giustificazione. Una rissa che non sta né in cielo né in terra in una partita dove non ci sono state le avvisaglie di una tensione simile. Un finale del genere ha rovinato un confronto di questo livello, un conto è la rivalità sportiva un conto è lo spettacolo al quale siamo stati costretti ad assistere”.

Criscitiello su Juventus-Inter: 'Quanto accaduto nel finale era da evitare'

Anche Michele Criscitiello alla trasmissione di SportItalia "Il punto delle otto", ha voluto commentare quanto accaduto nel finale della gara di Coppa Italia fra Juventus e Inter: “Quello che è successo dopo era da evitare, come hanno anche detto gli allenatori in conferenza stampa.

La verità è che è pur sempre Juventus-Inter, il derby d’Italia. Inzaghi non è guarito, Max Allegri deve mettere qualche tassello importante? Quello che probabilmente sarà il più importante, il prossimo 19 aprile, non lo metterà Max Allegri ma lo dovranno fare gli avvocati bianconeri”.

Padovan su cori razzisti in Juventus-Inter: 'I responsabili di tali gesti vanno espulsi dagli stadi e mai più ammessi'

In fine, anche il giornalista sportivo Gianfranco Padovan ha voluto commentare ai microfoni di Sky Sport 24 quanto accaduto nella parte conclusiva della gara giocata da Juventus e Inter, scendendo nel particolare dei cori razzisti contro Lukaku: “Fondamentale che ci sia stato l'intervento della Juve che ha fatto della lotta contro il razzismo una sua bandiera, il comunicato non poteva mancare, ora attendiamo i fatti e speriamo si arrivi all'identificazione dei responsabili. Male che ci siano state queste risse nel finale ma bene che ci sia questa risonanza per questi avvenimenti. I responsabili vanno espulsi dagli stadi e mai più ammessi".