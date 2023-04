Una classifica stilata dal comparatore assicurativo britannico Quotezone vede l’Italia svettare sul primo gradino del podio europeo in quanto a numero di borseggi. La ricerca è stata fatta in base alle segnalazioni arrivate dai turisti che viaggiano in Europa. Ad esempio si legge sul sito: "I visitatori del Colosseo, della Fontana di Trevi e del Pantheon a Roma, come del Duomo di Milano e delle Gallerie degli Uffizi hanno menzionato 1906 volte il furto di oggetti nelle loro recensioni di viaggio".



Italia prima, seguono Francia e Paesi Bassi

L'Italia sarebbe la patria dei borseggiatori in Europa. Le città italiane, in particolare quelle con un alto flusso di turisti come Roma, Milano, Napoli e Firenze, sono considerate a rischio per quanto riguarda il borseggio.

Le aree più colpite sarebbero quelle intorno alle attrazioni turistiche come il Colosseo e la Fontana di Trevi a Roma e il Duomo di Milano a Milano. Al secondo posto si classifica la Francia, mentre sul gradino più basso del podio troviamo i Paesi Bassi.

La classifica completa stilata dal comparatore assicurativo Quotezone è la seguente:

1) Italia

2) Francia

3) Paesi Bassi

4) Germania

5) Grecia

6) Spagna

7) Portogallo

8) Turchia

9) Irlanda

10) Polonia

I dati del Ministero

Secondo il Rapporto Intersettoriale sulla Criminalità Predatoria 2022 stilato dalla Polizia emerge un proseguimento dell’incremento dei reati nei primi sei mesi dell'anno scorso, secondo i dati disponibili. Si legge nel report: "Sono stati registrati complessivamente 12.536 rapine (+31,8% rispetto ai 9.513 casi verificatesi nel primo semestre 2021) e 447.820 furti (+29,7% rispetto agli oltre 345 mila furti dei primi sei mesi del 2021)".

Dove e come operano

Le stazioni ferroviarie, le aree turistiche, i mezzi pubblici e altre zone affollate sono luoghi preferiti dai borseggiatori per commettere i loro reati. I dati suggeriscono che i borseggiatori operano spesso in gruppo, utilizzando tecniche di distrazione e sfruttando la folla per eludere la sorveglianza e sottrarre furtivamente gli effetti personali alle loro vittime.

In una nota di Greg Wilson, fondatore e CEO di Quotezone, si legge: "I furti possono avvenire ovunque e i punti di interesse turistico sono luoghi adatti ai criminali per prendere di mira portafogli e borse mentre sono impegnati a visitare i siti". Inoltre, aggiunge Wilson, "attrazioni iconiche come la Torre Eiffel a Parigi e la Fontana di Trevi a Roma sono particolarmente apprezzate dai borseggiatori, che possono muoversi in modo più discreto tra la folla", si tratta di due tra i monumenti più visitati al mondo.