La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando su un nuovo colpo a parametro zero per rinforzare l'attacco della prossima stagione nelle mani di Simone Inzaghi. Infatti, l'Inter avrebbe messo nel mirino Moussa Dembelè, centravanti del Lione, in prestito all'Atletico Madrid, il cui contratto scadrà nel prossimo giugno.

Una nuova idea per l'attacco nerazzurro: Moussa Dembelè a zero

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero già lavorando con gli agenti di Moussa Dembelè per cercare di trovare un accordo per un eventuale ingaggio a parametro zero nella prossima stagione: il centravanti francese infatti rientrerà all'Olympique Lione nella prossima estate, dopo il prestito all'Atletico Madrid nelle ultime due stagioni e potrebbe essere ceduto a zero per scadenza contrattuale.

L'Olympique Lione infatti non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare il contratto all'attaccante francese, reduce da due annate in prestito in Liga non troppo travolgenti, nelle quali è finito ai margini del progetto del Cholo Simeone.

L'Inter starebbe valutando un possibile investimento in termini di stipendio sul centravanti che potrebbe divenire una pedina utile nello scacchiere del gioco di Simone Inzaghi, soprattutto come alternativa a Lautaro Martinez in appoggio ad una prima punta più fisica.

La situazione dell'attacco dell'Inter

Nel prossimo giugno la società nerazzurra dovrà fare i conti con la scadenza contrattuale di Edin Dzeko; secondo le ultime notizie di calciomercato la dirigenza dell'Inter non avrebbe intenzione di prolungare l'accordo con il giocatore bosniaco che potrebbe pertanto lasciare Milano a parametro zero nella prossima estate.

In bilico ci sarebbe anche il futuro di Romelu Lukaku; l'attaccante belga rientrerà al Chelsea a giugno dopo il prestito di questa stagione e solo a quel punto le due società valuteranno la situazione.

La dirigenza nerazzurra starebbe premendo per un eventuale rinnovo del prestito di Romelu Lukaku per un'altra stagione, ma avrebbero richiesto al club londinese di ragionare su un possibile sconto riguardo la cifra da versare per le prestazioni dell'attaccante belga.

Anche Joaquin Correa potrebbe lasciare l'Inter nella prossima estate; il Siviglia sembrerebbe interessato al giocatore e vorrebbe proporre ai nerazzurri un prestito con diritto di riscatto allo scattare di determinate condizioni come le presenze o la qualificazione a coppe europee.

L'unica certezza in avanti per l'Inter sembrerebbe rappresentata da Lautaro Martinez, che però sarebbe seguito da diversi top club a livello europeo, con particolare attenzione dalla Premier League; i nerazzurri però non vorrebbero privarsi del loro bomber di punta.