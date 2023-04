Nelle scorse ore il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, rivelando come la Juventus sia interessata a Davide Frattesi, centrocampista classe '99. Oltre a lui, la formazione bianconera terrebbe gli occhi anche su Carlos Soler, mediano del PSG.

Juventus, Frattesi piace ai bianconeri e a confermarlo è stato direttamente Giovanni Carnevali

Nelle scorse ore il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e tra gli argomenti toccati dal DS c'è stata anche la Juventus, prossima avversaria in campionato del Club Emiliano.

Carnevali ha dunque rivelato come la società bianconera stimi Davide frattesi, centrocampista centrale che sarebbe osservato da diverse squadre del campionato italiano: “Sappiamo che Frattesi piace alla Juve e non solo a lei, ma ci sarà tempo per parlarne in modo più approfondito. Sicuramente Davide è pronto per una big. E, come sempre, in caso di addio speriamo di venderlo in Italia. Ma ultimamente abbiamo ceduto Scamacca e Traorè in Premier”. Carnevali ha poi parlato di un altro ex calciatore del Sassuolo accostato alla Juventus in queste ultime settimane, vale a dire Gianluca Scamacca: il ds del club emiliano ha dunque asserito di non essere sorpreso del possibile ritorno in Italia dell'attaccante che ad oggi si trova nel West Ham, viste soprattutto le sue caratteristiche tecniche e fisiche difficilmente trovabili in un giocatore.

Giovanni Carnevali ha poi commentato le voci che lo vorrebbero tra i papabili candidati per ricoprire la figura del prossimo direttore sportivo che la Juventus starebbe cercando: su questo argomento, il ds del Sassuolo ha precisato di voler continuare nel prossimo futuro la sua avventura con gli emiliani senza però perdere l’ambizione di sbarcare in un top club.

L'alternativa per la Juventus a centrocampo: occhi su Carlos Soler del PSG

La Juventus, oltre al nome di Frattesi, per il centrocampo osserverebbe altri profili e tra questi ci sarebbe il nome di Carlos Soler. Il mediano spagnolo ex Valencia era stato già nel mirino della compagine bianconera che aveva dovuto arrendersi di fronte alle richieste economiche fatte dalla compagine spagnola.

Soler, che poi nella scorsa estate è passato a titolo definitivo al PSG, non starebbe trovando continuità tra i titolari e di conseguenza, una sua partenza a giugno potrebbe essere alternativa da non scartare. La Juve, che con il club parigino ha un ottimo rapporto, starebbe dunque pensando di intavolare una trattativa per Soler in stile Paredes, con il centrocampista spagnolo che approderebbe alla Continassa grazia alla formula del prestito con diritto di riscatto.