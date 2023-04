La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un nome nuovo per il centrocampo della prossima stagione: l'idea sarebbe il centrocampista della Sampdoria Filip Djuricic.

La nuova idea a centrocampo per l'Inter: Djuricic dalla Sampdoria

Il centrocampista serbo classe 1992 ha un contratto con la Sampdoria fino al giugno 2024, ma in caso di eventuale retrocessione in Serie B del club blucerchiato potrebbe chiedere una rescissione del suo contratto e svincolarsi a parametro zero.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse dei nerazzurri, che starebbero cercando un sostituto per il partente Roberto Gagliardini, vicino a lasciare il club nerazzurro per scadenza contrattuale.

Il centrocampista serbo sembrerebbe essere il profilo giusto sia sotto il punto di vista del rendimento sia sotto il profilo finanziario, dal momento che il suo ingaggio rientrerebbe nei parametri fissati dal presidente Steven Zhang.

In questa stagione il centrocampista classe 1992 ha disputato con la Sampdoria per il momento 27 partite nel campionato di Serie A, realizzando tre reti in totale.

La situazione del centrocampo dell'Inter

La dirigenza dell'Inter nelle prossime settimane si metterà concretamente al lavoro per inserire all'interno dell'organico sulla mediana dei nuovi rinforzi, anche se prima di tutto servirà una cessione eccellente per poter ottenere la liquidità necessaria al club per operare sul mercato in entrata.

Un giocatore che potrebbe partire è Denzel Dumfries, sul quale ci sarebbe il forte interesse del Chelsea in Premier League, che potrebbe arrivare ad offrire anche 40 milioni di euro. Sull'esterno ci sarebbe anche l'interesse del Barcellona. Con i catalani l'Inter potrebbe lavorare anche per un'eventuale trattativa per il cartellino di Franck Kessie, il quale però sembrerebbe destinato a rimanere in Spagna almeno un'altra stagione, anche a fronte della richiesta del club catalano di inserire Marcelo Brozovic nella possibile trattativa.

Sulla fascia destra gli eventuali sostituti di Denzel Dumfries potrebbero essere due: il primo obiettivo per la fascia sembrerebbe essere Wilfried Singo, ivoriano del Torino, che però avrebbe posto sul giocatore una valutazione considerata eccessiva dal club nerazzurro. L'altro nome sulla fascia destra sarebbe quello di Tajon Buchanan, esterno destro del Club Brugge e della nazionale canadese.