La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. La vittoria contro l'Inter aggiungere ulteriori consapevolezze alla società bianconera, che potrebbe iniziare già a definire il mercato da portare avanti durante l'estate. Il primo passo potrebbe essere la conferma di Angel Di Maria, si lavora anche all'acquisto di un centrale di difesa e di un centrocampista. I preferiti sarebbero Aymeric Laporte e Davide Frattesi. Il primo è considerato una riserva nel Manchester City, il secondo sarebbe pronto ad un'esperienza professionale importante dopo diverse stagioni nel Sassuolo, che lo ha portato ad essere parte integrande della Nazionale italiana.

Possibili rinforzi per il calciomercato estivo Laporte e Frattesi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando il prolungamento di contratto di Angel Di Maria. Il direttore tecnico Francesco Calvo prima di Inter-Juventus ha dichiarato che le parti stanno parlando, segnale evidente della volontà di trovare un'intesa contrattuale per la permanenza almeno per un'altra stagione. Serve però un centrale di difesa per la stagione 2023-2024, piace lo spagnolo Aymeric Laporte, riserva nel Manchester City e che è in scadenza di contratto a giugno 2025. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro ma il suo prezzo di mercato potrebbe diminuire a giugno. La Juventus potrebbe anche valutare il suo acquisto in prestito con diritto di riscatto.

In questa stagione fino ad adesso ha disputato 7 match nel campionato inglese, 3 match in FA Cup e 3 match in Carabao Cup. A questi bisogna aggiungere 3 match con un assist in Champions League. Per quanto riguarda il centrocampo, il preferito sarebbe Davide Frattesi, nazionale italiano e titolare nel Sassuolo. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 27 match nel campionato italiano segnando 6 gol.

Ha giocato anche un match in Coppa Italia. Frattesi sarebbe il possibile sostituto di Rabiot, che potrebbe non rinnovare.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Laporte e Frattesi potrebbe concretizzarsi indipendentemente dalla conferma o dalla partenza di giocatori come Daniele Rugani e Adrien Rabiot. Il centrale è in scadenza di contratto a giugno 2024 e Allegri in questa stagione non lo sta schierando molto.

Per quanto riguarda il francese invece, la volontà della società bianconera sarebbe quella di confermarlo. Il suo contratto è in scadenza a giugno. Difficile invece la permanenza di Leandro Paredes: il centrocampista argentino è in prestito dal Paris Saint Germain e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un riscatto da parte della società bianconera.