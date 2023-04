Secondo alcune recenti indiscrezioni Angel Di Maria e Adrien Rabiot potrebbero restare alla Juventus solo nel caso in cui la formazione bianconera arrivasse in Champions League. Nel frattempo, il ds bianconero Federico Cherubini avrebbe messo nel mirino Alvaro Morata dell'Atletico Madrid e Sergej Milinkovic-Savic della Lazio.

Juventus, Di Maria vorrebbe restare in bianconero solo con la Champions, Morata potrebbe ritornare alla Continassa

Secondo alcune indiscrezioni Angel Di Maria potrebbe rinnovare con la Juventus solo qualora la formazione bianconera si qualificasse alla prossima Champions League.

Lo stesso discorso varrebbe per Adrien Rabiot, centrocampista francese che andrà in scadenza di contratto con la Juve a giugno.

Riguardo al mercato in entrata un nome che potrebbe tornare di moda sarebbe quello di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo in forza all’Atletico Madrid, potrebbe essere messo sul mercato dalla compagine iberica che vorrebbe monetizzare con la sua cessione per ottenere attorno ai 25 milioni di euro. Mister Allegri è da sempre un grande estimatore di Morata, quindi la Juve potrebbe provare a prenderlo, per quella che sarebbe la sua terza avventura in bianconero, tuttavia potrebbe scontrarsi con la Roma di José Mourinho. Anche la formazione giallorossa infatti, avrebbe messo gli occhi addosso al centravanti spagnolo che potenzialmente andrebbe a prendere il posto di uno tra Tammy Abraham, in calo rispetto all’anno scorso, o Andrea Belotti, ancora a zero gol in campionato.

La Juventus, oltre a Morata, terrebbe d'occhio altri profili per l'attacco come quello di Roberto Firmino, centravanti del Liverpool che a giugno potrebbe liberarsi a parametro zero dai "Reds".

La Juventus pensa a Milinkovic-Savic se Rabiot non rinnovasse, la Lazio potrebbe sostituirlo con Zielinski

La Juventus, per la campagna acquisti estiva 2023, potrebbe lanciare l’assalto a Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che andrà in scadenza di contratto con la compagine biancoceleste nel 2024 e che verrebbe valutato dal presidente Claudio Lotito circa 40 milioni di euro.

Se la trattativa fra le parti dovesse davvero andare in porto, il direttore sportivo dei capitolini Igli Tare potrebbe poi ripiegare su un pallino di Maurizio Sarri, ossia Piotr Zielinski. Il cartellino del fantasista polacco del Napoli varrebbe 40 milioni di euro ma il suo contratto andrà in scadenza nel 2024 e di conseguenza Aurelio De Laurentiis questa estate potrebbe abbassare le pretese.