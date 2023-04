La dirigenza inglese del West Ham vorrebbe provare a portare in Premier League l'esterno dell'Inter Federico Dimarco nella prossima sessione di mercato estiva e starebbe preparando un'offerta eventuale di circa 30 milioni di euro.

Federico Dimarco verso la Premier League

L'esterno italiano in questa stagione è partito come riserva di Robin Gosens ma con le sue prestazioni ha convinto l'allenatore Simone Inzaghi a puntare forte su di lui, tanto da guadagnarsi il ruolo da titolare nella supersfida di Champions League contro il Benfica e nella finale di Supercoppa Italiana vinta contro il Milan con una sua marcatura in apertura di match.

L'esterno sinistro avrebbe destato l'interesse di diversi top club in Inghilterra, primo tra tutti il West Ham che vorrebbe investire sul giocatore una cifra vicina ai 30 milioni di euro per provare a portarlo in Premier League.

In alternativa la dirigenza del West Ham avrebbe intenzione di proporre ai nerazzurri uno scambio con l'esterno azzurro Emerson Palmieri, una vecchia conoscenza in Italia che ha militato anche nella Roma e nella nazionale di Roberto Mancini.

Quest'ultima eventualità però sembrerebbe poco gradita dalla dirigenza dell'Inter, che se dovesse prendere in considerazione di rinunciare a Federico Dimarco lo farebbe a fronte di un'offerta importante che fornisca liquidità al club per poter operare sul mercato in entrata.

Il talento italiano potrebbe creare un'importante plusvalenza che permetterebbe ai nerazzurri di lavorare con più tranquillità sul prossimo mercato, cercando di raggiungere un obiettivo sia in attacco che a centrocampo grazie alla cifra ricavata dalla possibile cessione di Federico Dimarco.

La situazione del centrocampo nerazzurro

La dirigenza dell'Inter avrebbe già scelto la pedina sacrificabile nel centrocampo per poter monetizzare in vista del prossimo mercato estivo e si tratterebbe di Denzel Dumfries, che attualmente interesserebbe a diversi top club in Premier League.

Il Chelsea avrebbe messo gli occhi sull'esterno olandese nerazzurro e nella prossima estate potrebbe formulare un'offerta per il cartellino del giocatore, che l'Inter avrebbe valutato intorno ai 40 milioni di euro.

Per sostituire l'eventuale partente Denzel Dumfries, la dirigenza nerazzurra avrebbe messo nel mirino Wilfried Singo esterno del Torino, la cui valutazione però sarebbe ancora considerata eccessiva per un suo trasferimento a Milano.

L'alternativa sulla fascia destra potrebbe essere Tajon Buchanan, esterno destro del Club Brugges, con il quale i nerazzurri avrebbero già avviato i colloqui per un suo acquisto nella prossima estate.