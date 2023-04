La Juventus è attesa da settimane impegnative da qui a giugno. Campionato, Coppa Italia ed Europa League, la società bianconera si giocherà molto in questo finale di stagione in attesa anche di capire l'evoluzione del caso plusvalenze dopo che sono stati restituiti i 15 punti dal Collegio di Garanzia Del Coni. C'è da definire anche la dirigenza per la stagione 2023-2024, fra i dirigenti graditi ci sarebbe Cristiano Giuntoli.

Arrivano conferme sulla volontà della società bianconera di affidarsi a Giuntoli, l'attuale direttore sportivo del Napoli, che ha un contratto con la società campana fino a giugno 2024.

Secondo le ultime notizie di mercato insieme al nuovo direttore sportivo potrebbero arrivare anche due giocatori del Napoli considerati cedibili dalla società campana. Parliamo di Irving Lozano e di Matteo Politano, il messicano è in scadenza di contratto a giugno 2024 ed ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro, l'italiano di 15-20 milioni di euro.

Possibili rinforzi Lozano e Politano se dovesse arrivare Giuntoli come direttore sportivo alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare come nuovo direttore sportivo per la stagione 2023-2024 Cristiano Giuntoli. In scadenza di contratto a giugno 2024 non si parla di prolungamento di contratto e questo potrebbe agevolare una sua nuova esperienza professionale.

Nell'eventualità approdasse a Torino potrebbe portare con sé Lozano, 37 match in stagione fra campionato italiano e Champions League con 4 gol e altrettanti assist, e Politano. L'italiano invece ha disputato fino ad adesso 35 match fra campionato italiano, Coppa Italia e Champions League segnando segnando 4 gol e fornendo altrettanti assist decisivi ai suoi compagni.

Una stagione importante quella del Napoli, vicino alla vittoria del campionato e arrivato ai quarti di finale di Champions League. Lozano e Politano sarebbero ideali nel 4-3-3, con la Juventus che in questo finale di stagione potrebbe decidere di affidarsi a questa idea di gioco come dimostrato contro lo Sporting Lisbona in Europa League.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe affidarsi ad un nuovo direttore sportivo ma non solo. Non è da scartare la possibilità arrivi anche un nuovo tecnico nel caso in cui la stagione dovesse finire in maniera deludente. A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dai giornali sportivi francesi parlano del possibile ingaggio di Zidane. Il francese sarebbe pronto ad accettare una nuova esperienza professionale nella società bianconera anche nell'eventualità in cui la squadra non dovesse disputare le competizioni europee nella stagione 2023-2024.