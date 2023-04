Con la qualificazione del Milan contro il Napoli e dell'Inter contro il Benfica, almeno una squadra italiana sarà presente nella finale di Istambul della Champions League [VIDEO] ed il prossimo turno vedrà sfidarsi proprio le due squadre milanesi in semifinale; per la legge italiana ci sarebbe la possibilità che entrambe le partite vengano trasmesse 'in chiaro' per tutto il pubblico interessato in quanto si tratterebbe di eventi di rilevanza nazionale e dunque da garantire ai cittadini.

Inter-Milan le date delle semifinali e la situazione delle trasmissioni

La Uefa ha fissato le due date delle semifinali di Champions League tra Inter e Milan, che saranno rispettivamente l'andata mercoledì 10 maggio ed il ritorno martedì 16 maggio.

Gli spettatori sono ormai abituati già dalla scorsa stagione di Champions League rispetto al fatto che la 'migliore partita' del mercoledì venga trasmessa in esclusiva da Prime Video, mentre tutte le coppe europee sono un'esclusiva Sky.

Mediaset, rete che trasmette 'in chiaro' ai cittadini italiani, ha sempre avuto accesso alla miglior partita del martedi di Champions League, e dunque anche per la semifinale di ritorno ci sarebbe la possibilità di una visione libera gratuita per la partita tra Inter e Milan (oppure con abbonamento Sky).

Per quanto riguarda il derby di andata, l'evento sarebbe dunque un'esclusiva Prime Video, che trasmetterebbe solo in streaming la semifinale tra Milan e Inter.

Milan-Inter, la gara d'andata, potrebbe essere trasmessa 'in chiaro'

Ancora non sarebbe arrivata l'ufficialità ma secondo la legge italiana ci sarebbe la possibilità che la partita di andata tra Milan e Inter venga trasmessa anche 'in chiaro' a tutti i cittadini italiani, in quanto evento di portata e rilevanza nazionale e dunque codificato in un decreto legge che imporrebbe la visibilità garantita alla popolazione gratuitamente.

Il decreto è del Ministero dello Sviluppo Economico ed è datato oltre dieci anni fa e stabilisce chiaramente quali eventi siano di portata nazionale e dunque di interesse sociale pubblico e tra questi figurano le semifinali e le finali delle competizioni internazionali calcistiche in cui siano impegnate squadre del nostro paese.

Inoltre ci sarebbe un precedente dell'Agcom, datato 2015, che obbligò alla trasmissione della semifinale tra Real Madrid e Juventus anche su Canale 5 e non solamente sulle reti Sky che ai tempi detenevano la completa esclusiva.

Dunque le alternative potrebbero essere una doppia trasmissione sia su Prime Video che su Canale 5 con un accordo tra le due parti oppure una visione gratuita dell'evento per tutti tramite la piattaforma di Amazon Prime.