Il 19 aprile prossimo la Juventus conoscerà l'esito del ricorso presentato presso il Collegio di Garanzia del Coni avverso la sanzione di 15 punti di penalizzazione statuita dalla Corte Federale d'Appello della FIGC sul caso plusvalenze.

Dopo sarà il turno del secondo filone d'indagine, la manovra stipendi, in merito alla quale sullo sfondo continua a persistere un'ipotesi di patteggiamento lanciata da diversi giornali sportivi. Ne ha parlato di recente anche Valerio Piccioni, ospite a Radio Crc. Il giornalista sportivo della Gazzetta dello Sport ha sottolineato come per poter procedere con il patteggiamento bisognerà prima valutare la gravità delle accuse ritenendo come sarebbe difficile dal proprio punto di vista assistere ad una Procura sportiva disposta all'adozione di questo istituto.

Il giornalista Piccioni ha parlato delle vicende giudiziarie riguardanti la Juventus

'Patteggiamento? Bisogna vedere la gravità delle accuse. Un patteggiamento è possibile solo se la gravità delle accuse non arriva ad un livello veramente importante e con una possibilità afflittiva molto grande'. Queste le dichiarazioni di Valerio Piccioni a Radio Crc che ha poi proseguito: 'Se venisse confermato il -15 sarebbe difficile calare un’altra mazzata sulla Juventus perché i giudici potrebbero pensare che è stato già dato un colpo molto significativo e gravoso nei confronti del club limitandosi ad una multa, questa è una mia ipotesi. Gli stipendi erano già impegni presi e non sono stati considerati tali a bilancio.

Questo interessa di più la giustizia ordinaria. C’è il tema di questi accordi non depositati, con l’articolo 31 della giustizia sportiva che implica il rischio di una maxi multa e 1 o più punti di penalizzazione'. In chiusura Piccioni ha evidenziato come la FIGC auspichi un termine dei due processi con sentenze definitive entro l'inizio di giugno.

Il caso plusvalenze

In merito all'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni sul caso plusvalenze di cui ha parlato anche Piccioni nel proprio intervento, sono tre le possibilità a disposizione del Collegio: l'annullamento dei 15 punti di penalizzazione per la Juventus, la conferma o un eventualmente rimando alla Corte Federale d'Appello per un nuovo pronunciamento che a quel punto dovrebbe essere più morbido.

Tradotto in tempistiche, in quest'ultimo caso la sentenza definitiva si avrebbe presumibilmente alla fine di maggio.