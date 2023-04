Nella giornata di ieri è stato diffuso il pronunciamento col quale il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dalla FIGC contro la sentenza emessa dal TAR del Lazio che obbligava la federazione stessa a mostrare agli avvocati di Fabio Paratici e Federico Cherubini due incartamenti Covisoc che contengono interpretazioni attinenti al caso plusvalenze.

Il CdS ha sostanzialmente deciso di non decidere, facendo si che rimanga in piedi (in attesa delle motivazioni) quanto asserito dal TAR, un altro piccolo punto - secondo i più - totalizzato dalla Juventus in vista del pronunciamento del prossimo 19 aprile nel caso del quale il Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà sulla sanzione di 15 punti di penalizzazione stabilita dalla Corte Federale d'Appello sul caso plusvalenze.

Il pronunciamento del CdS è stato commentato fra gli altri anche dall'avvocato Matteo Sperduti a bianconeranews.it.

Il caso plusvalenze

'La decisione del Consiglio di Stato produrrà conseguenze sull'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze'. Queste le dichiarazioni di Matteo Sperduti in riferimento alle decisione del Consiglio di Stato contro il ricorso della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

La difesa bianconera potrà quindi utilizzare le carte inviate dalla Procura Figc alla Covisoc (dove il club non viene mai comunque citato) per cercare di retrodatare l'inizio dei tempi di indagine e far così ritenere nullo il processo: al di là di questo sembrerebbe poter riprendere vigore un altro punto del ricorso bianconero, quello relativo alla presunta violazione del diritto alla difesa.

La manovra stipendi

L'avvocato Matteo Sperduti ha voluto parlare anche dell'altro filone d'indagine che sta riguardando la Juventus, la manovra stipendi. Secondo l'esperto di diritto sportivo è probabile che la società bianconera venga punita con un'ammenda, 'a meno che non venga accertato che la società abbia fatto quelle manovre per iscriversi al campionato, cosa che escludo'.

Altra ipotesi avanzata in questi giorni da diversi giornali sportivi è la possibilità per la Juventus di trovare un accordo con la Procura Figc e quindi di patteggiare, ipotesi questa che sembra però al momento piuttosto remota. Interessante al riguardo il commento arrivato nelle scorse ore dal giornalista della Gazzetta dello Sport Valerio Piccioni che la ritiene come un'ipotesi complessa la cui fattibilità dipenderà dalla gravità delle accuse mosse.