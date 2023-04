Il ricorso proposto dalla Juventus contro i 15 punti di penalizzazione inflitti per via della vicenda plusvalenze fittizie è stato parzialmente accolto e di conseguenza i bianconeri riguadagneranno almeno momentaneamente i suddetti punti, il tutto in attesa di quello che delibererà entro i prossimi 30 giorni la Corte d'Appello Federale.

Sulla vicenda sono intervenuti ai microfoni di TMW Radio i giornalisti Fabio Rovezzani e Luca Calamai.

Accolto parzialmente il ricorso della Juventus, i bianconeri riguadagneranno momentaneamente i 15 punti tolti in campionato

Il ricorso della Juventus nei confronti della penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri in campionato è stato parzialmente accolto: il Collegio di Garanzia del Coni ha dunque deliberato il rinvio al giudizio, passando la palla nuovamente alla Corte d'Appello Federale, che entro i prossimi 30 giorni dovrà decidere se rimodulare la penalizzazione diminuendo i punti (durante il dibattimento la Procura stessa ha ammesso che fosse troppo pesante), tramutarla in una pena pecuniaria (tornando così all'originale contestazione degli articoli 31 e 6 e non del 4) o assolvere nuovamente e definitivamente il club.

Ad ora quindi, la Juventus riguadagnerà in campionato i 15 punti, tornando a 59 nella graduatoria di Serie A al terzo posto che gli permetterebbe, se mantenuto, di accedere alla prossima Champions League.

Juve ed il caso plusvalenze, Ravezzani: "La giustizia sportiva ha fatto una figura ridicola e ne esce con le ossa rotte"

Del caso plusvalenze inerente la Juventus, ha parlato a TMW Radio nelle scorse ore anche il direttore di TeleLombardia Fabio Rovezzani, che sull'argomento ha detto: "E' una storia molto complicata, partita male perché il giustizialismo degli antijuventini che esiste da sempre non aspettava altro per calcare la mano.

A me questo ha fatto sempre paura, questa antijuventinità. La giustizia sportiva ha fatto una figura ridicola, ne escono con le ossa rotte. E' stato uno spettacolo indecoroso. C'è da chiedersi se fidarsi di una giustizia che funziona così".

Calamai: "Caso plusvalenze Juve? Non si può non sapere per due mesi dove sarà una squadra in classifica"

Anche Luca Calamai ha parlato del caso plusvalenze inerente la Juventus ai microfoni di TMW Radio. Ecco quanto asserito dal giornalista in merito: "Questa storia ci deve portare a cambiare qualcosa. Non si può non sapere la classifica di una squadra per due mesi, ma questo non per la Juve. È un problema per tutto il campionato. Tendo ad arrendermi di fronte a una certa lentezza della giustizia ordinaria, in questo paese è difficile uscire da questo problema. Qui però c’è un processo, bisogna far veloci".