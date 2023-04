Nel tardo pomeriggio di questo giovedì 20 aprile, il Collegio di garanzia dello sport del Coni ha emesso il dispositivo sul ricorso presentato dalla Juventus in merito alla penalizzazione di 15 punti inflitto per la questione plusvalenze.

La sentenza ha in parte accolto le richieste dei legali del club bianconero, rinviando tutto alla Corte federale che adesso dovrà rimodulare la sentenza: la Juventus per ora ha comunque riottenuto i 15 punti di penalizzazione e ora è terza in classifica. Ma la stagione bianconera resta di fatto sub iudice in attesa del nuovo procedimento di fronte alla Caf.

Adesso il Collegio di garanzia dello del Coni ha 30 giorni di tempo per emettere le motivazioni della sentenza. Dopodiché le difese potranno presentare le nuove memorie difensive in vista del nuovo giudizio della corte federale.

Punti restituiti in attesa del nuovo procedimento

La Juventus ha riottenuto i 15 punti di penalizzazione che le erano stati inflitti per la questione plusvalenze. Ma la questione per il club bianconero non è ancora chiusa. Infatti, il Coni ha di fatto rimandato tutto alla corte federale per rimodulare la sentenza. Dunque si dovrà attendere probabilmente la fine di maggio per capire se ci sarà oppure no una nuovo penalizzazione e di quanti punti.

Adesso, però, bisognerà attendere le motivazioni ufficiali della sentenza del Coni per redigere le nuove memorie difensive.

Il collegio di garanzia ha 30 giorni di tempo per dare le motivazioni, ma stando a quanto afferma Sky Sport, i tempi potrebbero accorciarsi, perché la corte avrebbe rivelato di voler fornire le sue spiegazioni in circa 15 giorni.

Ancora nessuna reazione dopo la sentenza

Al momento non ci sono reazioni ufficiali da parte del club.

Nelle scorse ore, in attesa della sentenza del collegio di garanzia dello sport del Coni, il direttore generale dei bianconeri Maurizio Scanavino è rimasto per tutta la giornata nella sede del club di Torino. Il presidente Gianluca Ferrero, invece, è stato Roma in attesa della sentenza. Mentre il responsabile area tecnica Francesco Calvo è a Lisbona al seguito della squadra che è impegnata in Europa League.

In ogni caso la Juventus ritrova momentaneamente i 15 punti in classifica e potrà cercare di vivere più serenamente il finale di stagione. Dopodiché la dirigenza si prodigherà in vista del nuovo procedimento e anche della questione legata alla "manovra stipendi", su cui la procura federale ha recentemente chiuso le indagini.