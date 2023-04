La Juventus attende le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni sul caso plusvalenze dopo l'annullamento della penalizzazione di 15 punti con rinvio della sentenza alla Corte Federale d'Appello. Per inizio maggio potrebbero arrivare alla Procura Figc e alla Juventus ed entro 15 giorni la Corte Federale d'Appello dovrà riformulare le motivazioni. C'è attesa anche sull'evoluzione della manovra stipendi e se la Juventus deciderà di procedere con il patteggiamento in intesa con la Procura Figc. Sul caso plusvalenze ha parlato anche Stefano Salandin, che su Twitter ha valutato anche uno scenario ancor più negativo per la società bianconera rispetto ai 15 punti iniziali decisi dalla Corte Federale d'Appello.

Il giornalista Salandin ha parlato del caso plusvalenze

'E se le parole del Procuratore Generale del Collegio di Garanzia del Coni Ugo Taucer sulla necessità di rimodulare la sanzione Juventus fossero propedeutiche a una revisione “ad pejora”? Considerando la conferma della squalifica al presidente non mi stupirebbe affatto'. Queste le dichiarazioni di Stefano Salandin in un post pubblicato su Twitter. Una possibilità ancora più negativa per la società bianconera, che spera in una sanzione minima o eventualmente in un'ammenda pecuniaria. Le ultime indiscrezioni parlano di una penalizzazione minore rispetto ai -15 punti, si parla di -7 o -10 punti da scontare in questo campionato. Il post di Salandin è stato commentato da diversi utenti, fra questi anche giornalisti come Vincenzo Marangio.

E se le parole del pg Ugo Taucer sulla necessità di rimodulare la sanzione #juventus fossero propedeutiche a una revisione “ad pejora”? Considerando la conferma della squalifica al presidente non mi stupirebbe affatto. — stefano salandin (@SalandinS) April 25, 2023

I commenti degli utenti al post di Stefano Salandin

Un follower del giornalista ha scritto: 'In diritto penale la riformatio in peius in carenza di impugnazione della procura non è possibile. Nemmeno in sede di rinvio'.

La risposta di Salandin è stata: 'Grazie... ma qui'. L'utente ha aggiunto: 'Io cerco di dare sempre un contributo dal mio mondo. Non ho mai voluto, per disistima, approfondire quello della giustizia sportiva'.

Ha commentato il post di Salandin anche il giornalista sportivo Vincenzo Marangio, che ha scritto: 'Non penso Stefano, mi danno più la sensazione che siano state un rigurgito di onestà giuridica da parte di un consulente che si è trovato di fronte una sentenza obbrobriosa...'.

La società bianconera attende l'evoluzione delle vicende giudiziarie, con particolare riferimento alla manovra stipendi. Sull'argomento ha parlato anche Fabio Tavelli, il giornalista sportivo di Sky Sport ha dichiarato che potrebbe definirsi anche un patteggiamento unico in intesa con la Procura Figc che potrebbe portare a sanzione pecuniaria e qualche punto di penalizzazione per la società bianconera.