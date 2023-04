In questi giorni, Massimiliano Allegri ha avuto alcuni momenti di nervosismo dovuti alle tante pressioni vissute in questa stagione. La Juventus ha dovuto fare i conti con tante vicende extracalcistiche e per il tecnico livornese non è stato facile gestire certe situazioni. Massimiliano Allegri nervoso ha attaccato Marotta e Baccin che non hanno reagito. Il tecnico livornese, dopo la gara contro l'Inter, avrebbe usato parole forti verso i dirigenti nerazzurri. Ma stando a quanto rivelato da Tuttosport, voci di corridoio racconterebbero che nei giorni scorsi ci sarebbe stata una discussione accesa tra Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic.

La Juventus deve ritrovarsi

Nelle ultime settimane, la Juventus si è un po' smarrita a e la squadra fa fatica a vincere. I bianconeri hanno vinto solo due gare nel mese di aprile. La vittoria in campionato manca dall'1/4 mentre l'ultimo successo europeo è del 13 aprile. Poi la Juventus tra campionato, Coppa Italia ed Europa League ha raccolto 4 sconfitte e 2 pareggi. Adesso la squadra deve ritrovare la continuità anche perché deve difendere il terzo posto in campionato e soprattutto deve cercare l'accesso alla finale di Europa League. Dunque, Massimiliano Allegri dovrà cercare una soluzione a questa crisi di risultati. Inoltre, uno dei problemi della Juventus è legato all'attacco. Infatti, le punte non segnano e il più in difficoltà è sicuramente Dusan Vlahovic.

Il numero 9 juventino ha saltato la gara contro l'Inter a causa di un fastidio alla caviglia e resta in dubbio per il match contro il Bologna. Inoltre, nei giorni scorsi, Vlahovic avrebbe avuto anche una discussione con Massimiliano Allegri. La speranza dei tifosi della Juventus, però, è che DV9 possa tornare presto in campo e soprattutto che ritrovi la via del gol.

Il messaggio di Milik

La Juventus deve ritrovare la retta via dopo alcune prestazioni di basso livello. I bianconeri avranno la possibilità di riscattarsi nella gara del 30 aprile contro il Bologna. La delusione, per il match contro l'Inter, però è ancora tanta come ha spiegato lo stesso Arek Milik con un post su Instagram: "Sono giorni difficili e siamo tutti delusi".

Il gruppo bianconero, però, non sembra intenzionato ad abdicare anche perché restano due importanti obiettivi da centrare. A confermare, che la Juventus ha ancora voglia di raggiungere traguardi di un certo livello è Arek Milik: "Ma non è il momento di mollare, ci sono ancora degli obiettivi importanti da raggiungere. Siamo la Juve". Dunque, i bianconeri sono in cerca di riscatto ma dovranno dimostrare sul campo di aver trovato il modo giusto per uscire dalla crisi.