La Juventus dovrà lavorare molto in queste settimane non solo per le vicende giudiziarie ma anche perché ci sono da definire le strategie di mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Il primo passo potrebbe essere l'ingaggio del nuovo direttore sportivo, che deciderà l'eventuale conferma o meno di Massimiliano Allegri.

Si è parlato molto del possibile arrivo nella società bianconera di Ricky Massara, sull'attuale dirigente del Milan ha voluto parlare anche Walter Sabatini. Ospite a calciomercato.it l'ex dirigente della Salernitana ha elogiato il lavoro portato avanti da Massara nel Milan nelle ultime stagioni.

Walter Sabatini ha elogiato il lavoro al Milan di Ricky Massara

'Massara alla Juventus? Lo vedo bene ovunque. È un dirigente di grandissimo spessore, onesto, competente ed educato'. Queste le dichiarazioni di Walter Sabatini a calciomercato.it. Il direttore sportivo ha parlato del dirigente del Milan sottolineando come abbia aiutato la società milanese a ritornare a vincere dopo stagioni deludenti con acquisti sul mercato non ideali e che non hanno aiutato la crescita della squadra. Evidente anche il riferimento alla qualificazione in semifinale di Champions League da parte della squadra milanese, che giocherà contro l'Inter.

L'ex direttore sportivo della Salernitana Sabatini sulle vicende giudiziarie riguardanti la Juventus

Altro argomento dell'intervista a calciomercato.it è stato le vicende giudiziarie che stanno riguardando la Juventus e che condizionano la stagione calcistica in Serie A. A tal riguardo Walter Sabatini ha dichiarato: 'Mi sarei aspettato una sentenza finale, il campionato italiano è condizionato e la lotta per un posto in Champions League è ancora più incerta di prima.

Per questo era giusto si arrivasse ad una decisione definitiva da parte della giustizia sportiva'.

Gli elogi di Sabatini a Luciano Spalletti e al Napoli

Diversi elogi anche al Napoli da parte di Walter Sabatini, che ha sottolineato come ad inizio stagione aveva già parlato della squadra campana come protagonista. Così è stato, merito di Luciano Spalletti.

A tal riguardo il direttore sportivo ha aggiunto: 'Ci volevano coraggio e conoscenza nel sostituire giocatori che avevano fatto la storia del Napoli con degli sconosciuti'. Meriti quindi anche di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli che ha saputo acquistare molto bene sul mercato sostituendo giocatori importanti come Insigne e Koulibaly. Proprio il dirigente toscano è un altro nome avvicinato alla società bianconera come possibile nuovo direttore sportivo dalla stagione 2023-2024.