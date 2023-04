Per la Juventus continuano a tenere banco le questioni connesse ai due filoni di inchiesta legati alle plusvalenze e alla manovra stipendi.

In merito alla prima vicenda, il Collegio di Garanzia del Coni ha stabilito di annullare con rinvio alla Corte Federale la penalizzazione di 15 punti, sulla seconda invece si è ancora in attesa dei deferimenti definitivi anche se i pre-deferimenti hanno confermato la contestazione da parte della Procura dell'articolo 4, quello sulla slealtà sportiva.

Una situazione quella della Juventus che potrebbe portare anche a una sorta di patteggiamento unico, ovvero sia a un maxi accordo che preveda una pena alleggerita per entrambe le vicende con l'intento di chiuderle entro l'anno in corso: a parlare di queste ipotesi nelle ultime ore il giornalista sportivo Fabio Tavelli a Sky Sport.

Tavelli ha parlato di patteggiamento unico per vicende giudiziarie Juventus

'Il patteggiamento dice: esiste la possibilità di assorbire dal punto di vista dell'identità di comportamento di disegno criminoso caso plusvalenze, manovra stipendi e rapporti con gli agenti sportivi. Primo processo, ammenda pecuniaria, patteggiamento punti per manovra stipendi e rapporti con gli agenti sportivi'. Queste le dichiarazioni di Fabio Tavelli a Sky Sport che con 'patteggiamento' unico ha inteso una situazione nella quale il primo processo si possa chiudere con il ritorno alla contestazione dell'articolo 31 (che conduce a una multa pecuniaria) mentre il secondo con la conferma della violazione dell'articolo 4 che reca invece in dote una penalizzazione di punti in classifica che, proprio in virtù di un accordo tra le parti, potrebbe rivelarsi abbastanza contenuta.

Soluzione finale:patteggiamento unico della #juventus per 2 processi, ammenda per il primo #plusvalenze e patteggiamento punti su #prisma, converrebbe a tutti dato che chiuderebbe tutto entro la fine del campionato.

— IAN L'URAGANO® (@DIABOLIK_7) April 25, 2023

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Questo chiuderebbe tutto prima della fine del campionato.

Sulla cosa deve esserci però l'intesa con il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina'.

Appare doveroso evidenziare come questa ipotesi sia solo una tra le tante attualmente in piedi e come sia frutto della personale interpretazione di Tavelli. Il reale andamento dei fatti lo si conoscerà a breve.

I commenti degli utenti alle dichiarazioni di Fabio Tavelli

Numerosi utenti hanno voluto commentare le dichiarazioni del giornalista sportivo che molto clamore hanno suscitato via social. Uno di questi ha scritto: 'Ceferin non sarà mai d’accordo perché il suo obiettivo è far fuori la Juve'. Un altro utente ha scritto: 'E dare un assist per l‘esclusione dalle coppe? Tanto sappiamo cosa vogliono fare, si deve andare fino in fondo anche al TAR'. Un altro utente deluso dal modo in cui la Giustizia Sportiva sta lavorando ha aggiunto: 'Preferisco lasciare l'Italia e giocare all'estero sono stufo basta lasciare i soldi a chi non li merita. devono fallire. tanto arriva la Superlega'.

Un ulteriore utente invece si è mostrato molto duro nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio: 'Mi piacerebbe che stavolta bloccassero tutto, facessero finalmente crollare tutto il baraccone rispondendo in punta di diritto nelle sedi appropriate, a costo da ripartire da zero. Ma io sono un semplice tifoso e penso che sceglieranno il male minore visto l'andazzo'.