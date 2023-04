La Juventus è attesa da giorni importanti per quanto riguarda la manovra stipendi. Il 12 settembre è stato notificato l'atto di chiusura d'indagine, di conseguenza la società bianconera avrà tempo entro questa settimana nel consegnare le memorie difensive. La Procura Figc contesta alla Juventus non solo la manovra stipendi ma anche i rapporti fra la società e gli agenti sportivi e i rapporti di partnership con altre società. Sulla situazione stipendi si è discusso molto nelle ultime settimane, sulle altre due vicende giudiziarie invece non si è parlato molto.

Il rapporto fra la società bianconera e gli agenti sportivi e le partnership con altre società

Per quanto riguarda i rapporti fra la società bianconera e gli agenti sportivi la prima viene accusata di una presunta violazione del codice di giustizia sportiva per dei mandati fittizi. In poche parole sarebbero arrivati dei pagamenti agli agenti sportivi senza una vera e propria attività di intermediazione da parte degli stessi. Per quanto riguarda invece la presunte partnership con altre società secondo la Procura Figc la società bianconera avrebbe raggiunto l'intesa con altre in merito all'acquisto o alla cessione dei giocatori.

La manovra stipendi e la possibilità di patteggiamento

La Juventus in intesa con la Procura Figc potrebbe raggiungere anche il patteggiamento per la manovra stipendi.

Se tale procedura giudiziaria dovesse raggiungersi prima del deferimento la sanzione potrebbe essere diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista. Se invece dovesse essere raggiunto dopo il deferimento la sanzione potrebbe essere diminuita fino ad un massimo di un terzo di quella prevista. A parlare dell'argomento è stato anche il giornalista di Sky Sport Fabio Tavelli, che ha sottolineato come non è da scartare la possibilità di un patteggiamento unico per tutte le vicende giudiziarie fra Procura Figc e Juventus.

In tal caso entro la stagione 2022-2023 si potrebbe chiudere tutto senza andare a condizionare la stagione 2023-2024.

Il giornalista sportivo Fabio Tavelli a Sky Sport ha parlato di un possibile patteggiamento fra Procura Figc e Juventus. In tal caso potrebbe arrivare una sanzione pecuniaria per il caso plusvalenze ed un patteggiamento punti per le altre vicende giudiziarie. In questo modo il tutto si chiuderebbe in questa stagione e non andrebbe a condizionare la stagione 2023-2024. Da valutare poi come la Uefa si comporterà con la società bianconera.