La dirigenza della Juventus starebbe pensando a un colpo sul mercato estivo per rinforzare il centrocampo. Il nome nuovo di queste ore sarebbe quello di Franck Kessie dal Barcellona, che potrebbe arrivare a Torino nell'ambito di uno scambio di prestiti con Arthur Melo.

L'idea di Franck Kessie in bianconero dalla prossima estate

La Juventus starebbe riflettendo su come migliorare la rosa per la prossima stagione e avrebbe messo nel mirino il centrocampista ivoriano Franck Kessie del Barcellona. In particolare il club bianconero potrebbe provare a richiedere uno scambio di prestiti con il Barcellona, inserendo nella trattativa Arthur Melo, che a fine stagione rientrerà a Torino, ma non per restare.

Il centrocampista brasiliano infatti ha ancora un contratto che lo lega alla Juventus, nonostante in questa annata sia stato girato in prestito al Liverpool, dove ha trovato pochissimo spazio. Pertanto Arthur Melo potrebbe essere girato in prestito proprio al Barcellona in cambio del prestito di Franck Kessie: la dirigenza blaugrana potrebbe riflettere sulla proposta, visto che il giocatore brasiliano aveva ben figurato in Catalogna fino al suo trasferimento a Torino (nell'ambito dello scambio con Pjanic).

La situazione del centrocampo bianconero

La Juventus nella prossima finestra di mercato dovrà fare i conti con la scadenza contrattuale di Adrien Rabiot, che potrebbe rinnovare in caso di qualificazione alla prossima Champions League e di un aumento di stipendio; il centrocampista francese potrebbe pertanto lasciare Torino a parametro zero in estate.

Un altro centrocampista che probabilmente lascerà la Juventus nella prossima estate sarà Leandro Paredes, le cui prestazioni non avrebbero convinto la dirigenza ed il tecnico Massimiliano Allegri e quasi certamente la società non riscatterà il suo cartellino dal Paris Saint Germain, certificando il suo ritorno a Parigi in estate.

Per quanto riguarda le certezze per il futuro, esse sono rappresentate dai giovani italiani a centrocampo, dei quali la Juventus non vuole privarsi per alcun motivo: rimarranno dunque Nicolò Fagioli, Fabio Miretti e Manuel Locatelli.

Un nuovo innesto a centrocampo potrebbe essere il rientro nella prima squadra di Nicolò Rovella, attualmente in prestito al Monza, ma che nella prossima stagione probabilmente sarà parte integrante della prima squadra bianconera.