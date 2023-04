La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo, essendo ancora impegnata sia in Europa League, sia in campionato che in Coppa Italia. Attualmente il tecnico della squadra bianconera Massimiliano Allegri ha tutti i giocatori a disposizione a eccezione di Moise Kean. L'attaccante classe 2000 ha saltato anche il match di campionato contro il Sassuolo e non giocherà neanche il ritorno dei quarti di finale di Europa League (questa sera sul campo dello Sporting Lisbona) a causa di un infortunio muscolare, che dovrebbe vederlo rientrare a fine aprile.

Moise Kean potrebbe recuperare per il match contro il Bologna del 30 aprile

Secondo quanto affermato nelle scorse ore dal giornalista sportivo Giovanni Albanese, l'attaccante Moise Kean - a causa di un problema muscolare - potrebbe saltare anche i match di campionato contro il Napoli previsto domenica 23 aprile e di Coppa Italia contro l'Inter, in programma il 26 aprile a San Siro. Il giocatore potrebbe recuperare per il match contro il Bologna previsto il 30 aprile o eventualmente al più tardi per quello di mercoledì 3 maggio contro il Lecce.

Pertanto, in queste imminenti partite dei bianconeri, ci sarà un impiego continuativo soprattutto di Dusan Vlahovic, anche in considerazione del fatto che sia Arkadiusz Milik sia Angel Di Maria dovranno essere gestiti al meglio, dopo i problemi muscolari che hanno avuto nelle scorse settimane.

In questa stagione, fino ad adesso, l'attaccante Moise Kean ha disputato 24 match in campionato, segnando sei gol, a questi bisogna aggiungere due presenze (con un gol) in Coppa Italia, cinque incontri (con una rete) in Champions League e quattro match disputati in Europa League.

La situazione infortunati alla Juventus: hanno recuperato sia Alex Sandro che Mattia De Sciglio

Sul piano degli infortuni tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha recentemente recuperato sia Alex Sandro che Mattia De Sciglio, i quali sono disponibili per il match di Europa League contro lo Sporting Lisbona e permetteranno nelle prossime settimane ad Allegri di avere maggiori alternative sia in difesa che sulle fasce.

In particolare il rientro di Alex Sandro nelle prossime partite darà a Danilo e Gatti la possibilità di riposare in alcuni match, così come il recupero di De Sciglio permetterà di rifiatare a Juan Cuadrado, finora impegnato praticamente sempre sulla corsia destra.