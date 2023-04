Uno dei pochi giocatori che ha offerto sempre un rendimento di gran lunga al di sopra della sufficienza in questa stagione tra le fila dell'Inter è André Onana. Il portiere camerunense era partito come riserva di Samir Handanovic ma con il passare delle giornate ha tolto il posto al capitano nerazzurro per diventare titolare inamovibile. Spesso e volentieri è stato decisivo, soprattutto in Champions League, e con le sue prestazioni ha attirato l'attenzione dei top club europei. Si è parlato di Chelsea e Barcellona nelle scorse settimane, ma il club che si sarebbe mosso con maggiore forza negli ultimi giorni sarebbe il Manchester United, alla ricerca di un estremo difensore di livello che possa prendere il posto di De Gea.

Il Torino vuole ripartire da Ivan Juric nella prossima stagione ma per convincere il tecnico a restare bisognerà assecondare le sue richieste sul mercato. Uno dei nomi fatti è quello di Marco Davide Faraoni, attualmente in forza all'Hellas Verona.

La richiesta dell'Inter per Onana

La situazione societaria dell'Inter non permette di dire che ci sia qualche giocatore incedibile all'interno della rosa. In caso di proposta congrua, il club meneghino la prenderà in considerazione e questo vale anche per André Onana, nonostante sia arrivato soltanto l'estate scorsa. Anzi, il fatto che il portiere camerunense sia stato ingaggiato a parametro zero, dopo essere andato in scadenza di contratto con l'Ajax, può fare gola in uscita per realizzare una cospicua plusvalenza.

Sirene inglesi per Onana. Sull'estremo difensore si sarebbe fatto sotto negli ultimi giorni anche il Manchester United, dopo i sondaggi fatti da Chelsea e Barcellona nelle scorse settimane. I rapporti con i Red Devils sono ottimi, ma la società nerazzurra non avrebbe intenzione di concedere sconti. L'Inter, infatti, avrebbe fatto sapere ai club interessati, tra cui il Manchester United appunto, che si siederà al tavolo delle trattative soltanto dinanzi a proposte da almeno 40 milioni di euro.

In questo modo realizzerebbe una maxi plusvalenza e potrebbe utilizzare parte del ricavato per prendere un sostituto, si fanno i nomi di Vicario e Carnesecchi, valutati entrambi tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Torino su Faraoni

Ivan Juric avrebbe fatto il nome di Marco Davide Faraoni per rinforzare il Torino nella prossima stagione.

I granata cercano innesti sugli esterni e il giocatore è in uscita dall'Hellas Verona, a prescindere dalla permanenza o meno nel campionato italiano. Il classe 1991 ha una valutazione vicina ai 10 milioni di euro ma il Toro potrebbe anche offrire una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Tra i nomi papabili ci sono Pietro Pellegri e Karol Linetty.