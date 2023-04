La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nel recente calciomercato estivo. Oltre a giocatori importanti come Paredes, Pogba, Di Maria e Bremer, sono arrivati altri giocatori che stanno evidentemente sorprendendo. Uno su tutti Kostic decisivo nella vittoria contro l'Inter. Nel match di San Siro, però, ha disputato un match importante anche Federico Gatti che ha formato il terzetto difensivo insieme a Bremer e Danilo. Il centrale ex Frosinone, dopo una prima parte di stagione dove non ha raccolto molto minutaggio, gradualmente è stato schierato da Massimiliano Allegri e, negli ultimi due match contro il Friburgo e l'Inter, prima della pausa per gli impegni delle nazionali, ha dimostrato di poter dare un contributo importante alla squadra bianconera.

Di recente, è stato intervistato dal quotidiano 'La Stampa', raccontando l'esperienza che sta vivendo in una delle società più importanti d'Europa, imparando molto da giocatori che hanno vinto tanto nella loro storia professionale.

Gatti ha parlato della sua esperienza professionale alla Juventus

'Cosa mi stupisce della Juventus? Tutto. E non è un modo di dire. Dalle strutture all’avanguardia alla possibilità di allenarmi con campioni che hanno vinto scudetti, Champions, Mondiali'. Queste le dichiarazioni di Federico Gatti al quotidiano 'La Stampa'. Il centrale ha aggiunto: 'Alla Juventus si gioca sempre per vincere e bisogna trovare la tranquillità interiore per essere pronto quando vieni schierato'.

Ha poi sottolineato: 'Vestire la maglia bianconera non è da tutti, mi dà tantissimo'. Gatti ha voluto parlare delle vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera, in riferimento ai 15 punti di penalizzazione scontati in campionato per il caso plusvalenze. Ha dichiarato: 'È stato difficile, 15 punti di penalizzazione sono tanti, la sentenza ci ha compattato, giochiamo partita dopo partita cercando di dare di più e migliorare la classifica'.

Sull'esito del ricorso presentato dalla società bianconera al Collegio di Garanzia del Coni ha aggiunto: 'Sappiamo che la società sta facendo il massimo per l'annullamento della penalizzazione'. Sulle due prestazioni contro il Friburgo e l'Inter ha aggiunto che sono due match che hanno valorizzato le sue caratteristiche, grandi meriti, però, vanno ai suoi compagni di squadra.

La stagione fin qui disputata da Gatti alla Juventus

Gatti ha disputato fino ad adesso con la Juventus 8 match in campionato, a questi bisogna aggiungere 1 match di Coppa Italia, 2 match di Champions League ed 1 match di Europa League. Probabile che possa giocare diversi match da qui a fine stagione anche perché la società bianconera è impegnata non solo in campionato ma anche in Coppa Italia ed in Europa League.