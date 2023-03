Continua a tenere banco il successo ottenuto dalla Juventus in casa dell'Inter: uno 0-1 firmato Kostic che non solo ha dato nuovo slancio alla rincorsa dei bianconeri all'Europa che conta (adesso il quarto posto occupato dal Milan è lontano solo 7 punti) ma ha anche messo in mostra una serie di nuovi talenti.

A cominciare da Federico Gatti, che ha giocato titolare data l'assenza di Alex Sandro in merito al quale il club starebbe meditando su di una permanenza a Torino prolungando il contratto in scadenza a giugno. Nel post match di Inter-Juventus il centrale ex Frosinone è stato intervistato da Dazn ai cui microfoni ha trattato vari argomenti, dalle difficoltà del passaggio dalla Serie B alla Juventus fino alla possibilità di giocare con compagni di reparto dello spessore di Danilo o Bremer.

Una difesa tutta brasiliana quella della Juve dalla quale Gatti ha dichiarato di stare imparando molto non solo sul campo ma anche fuori: 'A fine anno diventerò brasiliano' ha riferito scherzando il centrale italiano che ha poi ringraziato i compagni per l'accoglienza riservatagli fin dal primo giorno.

Il difensore Gatti ha parlato del passaggio dalla Serie B alla Juventus

'Il salto che ho fatto è enorme. Passare dalla Serie B alla Juventus. Ci vuole tempo e voglia di migliorarsi. Deve essere l’inizio di un percorso'. Queste le dichiarazioni di Federico Gatti nel post match di Inter-Juventus. Il giocatore ha aggiunto: 'Cerco di farmi trovare pronto ogni volta che il tecnico Allegri mi fa giocare'.

Sui compagni di difesa tutti brasiliani ha dichiarato: 'A fine stagione divento brasiliano (ride,ndr). E' bello perché sia da loro e che dagli altri imparo molto'.

Gatti ha poi sottolineato di trovarsi molto bene come centrale di destra ma di essere pronto ad adattarsi alle esigenze della squadra. Il centrale, che in estate compirà 25 anni, si sta rivelando come un difensore forte fisicamente che interpreta il ruolo con grande energia ed aggressività così come dimostrato nel match contro l'Inter.

La sua fisicità è servita a contenere al meglio Lukaku e compagni, di lui si ricorda in particolare un salvataggio su un traversone rasoterra arrivato dalla destra su cui Gatti in scivolata è riuscito a liberare evitando un probabile tap-in a porta vuota degli avversari.

La stagione fino ad adesso disputata da Gatti

La Juventus ha acquistato Federico Gatti nel gennaio 2022 pagando circa 10 milioni di euro il cartellino al Frosinone.

Lasciato in prestito fino a fine anno nella società laziale, Gatti è stato prelevato a luglio 2022: fino ad adesso ha disputato 8 match nel campionato italiano, 1 match in Coppa Italia, 2 in Champions League ed 1 in Europa League. Aveva già giocato titolare nel match degli Ottavi di Finale di ritorno contro il Friburgo disputando un'ottima gara: è da una sua incursione centrale che era arrivato il calcio di rigore che sancì lo 0-1 bianconero oltre a costare un'espulsione alla squadra tedesca.