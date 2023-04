La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Tante le esigenze della società bianconera, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Si valuterebbero rinforzi per le fasce oltre quello di un difensore centrale. Potrebbe arrivare un giocatore di piede sinistro in grado di adattarsi in una difesa a quattro o a tre. Fra quelli che più piacciono alla società bianconera c'è Evan N'Dicka, in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte e che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società tedesca.

Sul giocatore ci sarebbe anche la Roma, un giocatore che piace anche perché ha 24 anni e rappresenterebbe un rinforzo per il presente e per il futuro. La Juventus segue anche Rami Bensebaini, anche lui in scadenza di contratto con il Borussia Monchegladbach ma secondo le ultime notizie di mercato sarebbe vicino all'intesa contrattuale con il Borussia Dortmund.

Possibile l'ingaggio di N'Dicka da parte della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Evan N'Dicka. Il francese piace anche alla Roma, è in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte e arriverebbe a parametro zero. La società bianconera ha buoni rapporti professionali con i tedeschi anche in considerazione dell'acquisto nel recente calciomercato estivo di Filip Kostic, con il prestito di Luca Pellegrini all'Eintracht.

Il terzino poi è ritornato nel campionato italiano a gennaio trasferendosi alla Lazio. In questa stagione fino ad adesso Evan N'Dicka ha disputato 26 match nel campionato tedesco segnando un gol, a questi bisogna aggiungere 3 match in Coppa di Germania, 1 match in Supercoppa europea e 8 match in Champions League con un assist fornito ad un suo compagno.

Prima dell'esperienza professionale all'Eintracht Francoforte aveva giocato nell'Auxerre fino al 2019. E' stato acquistato dalla società tedesca per 5,5 milioni di euro. Ha fatto anche tutta la trafila nelle rappresentative giovanili della Francia ma non è stato mai convocato nella nazionale maggiore allenata da Didier Deschamps.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuterebbe altri giocatori a parametro zero per la stagione 2023-2024. A centrocampo ad esempio piace molto N'Golo Kanté, anche se condizionato in questa stagione da un infortunio pesante. Altro giocatore seguito è Youri Tielemans, centrocampista del Leicester. Per quanto riguarda le fasce difensive piace molto Fabiano Parisi dell'Empoli, valutato circa 20 milioni di euro dalla società toscana. Per la fascia destra il preferito sembrerebbe essere Emil Holm dello Spezia, protagonista di una stagione importante nella società ligure.