La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un colpo importante a centrocampo per la prossima estate: il nome che si starebbe diffondendo in queste ore per i corridoi di Viale della Liberazione sarebbe quello di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio.

L'idea dell'Inter per il centrocampo del futuro: Sergej Milinkovic-Savic

La dirigenza nerazzurra vorrebbe investire sul mercato i 20 milioni di euro ricavati dal passaggio del turno in Champions League, ecco che l'obiettivo principale del club potrebbe essere il centrocampista serbo della Lazio Milinkovic-Savic.

Il giocatore andrà in scadenza contrattuale con il club biancoceleste nel giugno del 2024 ed il club di Lotito starebbe riflettendo su una sua possibile cessione nella prossima estate per evitare di perdere il centrocampista a parametro zero nella prossima stagione; lo staff del giocatore di fatti sembrerebbe aver già comunicato la volontà di non rinnovare con la Lazio dopo un'esperienza durata 8 anni.

La mezz'ala serba sarebbe dunque disposta a cambiare aria dopo tanto tempo e le sue destinazioni più probabili sembrerebbero essere proprio in Italia.

L'Inter avrebbe infatti pensato a Sergej Milinkovic-Savic per rinforzare la rosa da affidare a Simone Inzaghi per la prossima stagione; il club nerazzurro sarebbe in vantaggio sulla concorrenza proprio per la conoscenza personale tra l'allenatore nerazzurro ed il calciatore serbo.

Gli ultimi trofei vinti dalla Lazio portano infatti la firma di Simone Inzaghi e del centrocampista, un'accoppiata che la dirigenza nerazzurra vorrebbe riproporre anche a Milano nella prossima stagione.

Il prezzo del centrocampista serbo

Milinkovic-Savic, nonostante il contratto in scadenza nel prossimo anno, ha un valore di mercato di tutto rispetto: la dirigenza biancoceleste vorrebbe provare a incamerare almeno 50-60 milioni di euro nella prossima finestra di mercato.

Difficilmente l'Inter potrà arrivare a coprire tutta la richiesta in termini di liquidità e starebbe dunque riflettendo su un possibile inserimento di qualche contropartita tecnica da girare alla Lazio per provare ad ottenere uno sconto sul cartellino.

Anche la Juventus sul giocatore

Non solo l'Inter starebbe seguendo il centrocampista della Lazio, anche la Juventus starebbe infatti riflettendo su di una possibile offerta cash per il cartellino di Sergej Milinkovic-Savic; secondo gli ultimi rumors di calciomercato il club bianconero attenderà prima di sapere se parteciperà o meno alle prossime coppe europee, dopo di che tenterà il colpo.