Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha ricevuto diverse critiche nelle ultime settimane, soprattutto per la formazione che ha schierato contro l'Inter. Prestazioni deludenti che hanno alimentato indiscrezioni di mercato in merito al futuro professionale del tecnico.

A parlare dell'argomento è stato Luciano Moggi. Intervistato a Radio Bianconera l'ex direttore generale della società bianconera ha sottolineato come la qualificazione alla Champions League della squadra bianconera sarà decisiva per la conferma o meno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera.

Possibile prolungamento di contratto di Allegri per altre due stagioni in caso di qualificazione alla Champions

'Con la qualificazione in Champions League, scatta automaticamente il rinnovo per altri due anni per Allegri'. Queste le dichiarazioni di Luciano Moggi a Radio Bianconera. L'ex direttore generale della società bianconera ha sottolineato come possa arrivare il prolungamento di contratto automatico del tecnico nel caso in cui la Juventus arrivi nei primi quattro posti in campionato. Un contratto che sarebbe allungato di altre due stagioni. Da valutare se Luciano Moggi si riferisse al rinnovo automatico fino a giugno 2025 o se invece parlasse di un ulteriore prolungamento di contratto fino a giugno 2027.

Un progetto sportivo quello del tecnico che continuerebbe con l'obiettivo di valorizzare i tanti giovani di qualità in aggiunta ai giocatori di esperienza. La notizia che è stata commentata da diversi utenti su Twitter.

I commenti degli utenti alle dichiarazioni di Moggi

Tanti utenti hanno commentato sui social l'indiscrezione di mercato di Luciano Moggi che parla di possibile prolungamento di contratto di Massimiliano Allegri in caso di qualificazione alla Champions League.

Un utente ha voluto precisare: 'Moggi intende fino al 2025 non fino al 2027'. Un altro utente ha aggiunto: 'E allora speriamo di non andare in Champions. Allegri è un grandissimo allenatore, ma la Juve ha bisogno di cambiare gestione per i prossimi anni'. Gran parte dei commenti non vorrebbero la conferma di Massimiliano Allegri.

Un altro utente ha dichiarato: 'Oltre ai due anni rimasti? Perchè se fosse cosi non seguo più il calcio'.

Intanto la Juventus lavorerebbe anche all'ingaggio del nuovo direttore sportivo. La società bianconera starebbe seguendo diversi nomi, fra questi anche Cristiano Giuntoli del Napoli e Ricky Massara del Milan. Piace molto anche Igli Tare della Lazio, che è in scadenza di contratto con la società laziale a giugno. Con l'arrivo del nuovo dirigente si deciderà la conferma o meno di Allegri sulla panchina bianconera.