La Juventus potrebbe decidere di cambiare allenatore al termine di questa stagione calcistica. Il nervosismo registratosi al termine della sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter, che ha portato all’eliminazione, potrebbe indurre la società ad una drastica decisione.

La panchina di Allegri potrebbe essere traballante

In base a quali saranno gli obiettivi che i bianconeri raggiungeranno al termine del campionato, non si escluderebbe un interessamento per Antonio Conte, Igor Tudor e Zinedine Zidane. Affinché questo avvenga, un club estero dovrebbe essere interessato a Massimiliano Allegri, che ha un contratto fino al 2026.

La Juventus potrebbe dunque proporre una rescissione consensuale per intraprendere un nuovo progetto fondato sui giovani. Conte è libero dopo l’esperienza al Tottenham e sarebbe molto gradito per rilanciarsi in Campionato. Zidane potrebbe essere interessato ma difficilmente si convincerà se Vlahovic e compagni dovessero non partecipare alla prossima edizione della Champions League. Inoltre, il francese avrebbe intenzione di sostenere un mercato ambiziosi con calciatori di alto livello. Il nome delle ultime ore potrebbe essere quello di Igor Tudor che è stato sia calciatore dei bianconeri ma anche allenatore, durante l’avventura con Andrea Pirlo.

Morata potrebbe essere il nuovo attaccante della Juventus

Per quanto riguarda il mercato, invece, potrebbe essere ingaggiato nuovamente Alvaro Morata. Il centravanti è in buoni rapporti con i bianconeri e potrebbe essere ingaggiato attraverso un prestito con diritto di riscatto. Sarebbe però importante per le casse della Juventus che il calciatore rinuncia a parte dell’oneroso ingaggio.

In uscita potrebbe esserci Dusan Vlahovic che non ha soddisfatto le aspettative sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri. Il serbo interesserebbe a squadre estere come Tottenham, Manchester United e Real Madrid. La società bianconera potrebbe dire addio anche al centrocampista Adrien Rabiot. Il francese non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno perchè percepisce uno stipendio troppo elevato per il budget della società.

Non dovrebbe essere riscattato neanche il cartellino di Leandro Paredes. L'argentino, in prestito alla Continassa dal Paris Saint Germain, non si è mai imposto nelle gerarche tattiche del tecnico livornese e potrebbe far ritorno in Francia al termine di questa stagione calcistica. Per il futuro interesserebbe Davide Frattesi del Sassuolo che avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro e che piacerebbe anche a squadre come Inter, Milan e Mancehster United.