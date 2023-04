La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo fra vicende giudiziarie e calcio giocato. Di recente è arrivata la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter che significa eliminazione da una delle competizioni che la squadra bianconera sperava di vincere. Rimangono l'Europa League il raggiungimento dei primi quattro posti in campionato che significherebbe qualificazione alla Champions League. Di certo le ultime prestazioni di Massimiliano Allegri hanno alimentato diverse indiscrezioni di mercato sulla panchina della Juventus. Ne aveva parlato anche Cobolli Gigli prima del match di Coppa Italia contro l'Inter.

L'ex presidente della società bianconera aveva dichiarato come Allegri possa essere riconfermato sulla panchina bianconera considerando le problematiche giudiziarie della società bianconera ma se dovesse fallire tutti gli obiettivi stagionali (Coppa Italia, Europa League e primi quattro posti in campionato) ha suggerito il nome di Paulo Sousa o di un tecnico simile al portoghese. Rimangono evidentemente l'Europa League il raggiungimento di uno dei primi quattro posti in campionato che significherebbe qualificazione alla Champions League.

L'ex presidente Cobolli Gigli ha parlato della panchina Juve suggerendo il nome di Paulo Sousa

'Se la Juventus dovesse cambiare tecnico? Mi è piaciuto come parla Paulo Sousa che so non essere italiano.

Sta facendo bene con la Salernitana. Mi è piaciuto come esprime le sue idee sul gioco in maniera chiara e stimolante'. Queste le dichiarazioni di Giovanni Cobolli Gigli a Calciomercato.it.

L'ex presidente della Juventus ha aggiunto: 'Non penso che la società bianconera ingaggerà il portoghese, ma per farvi capire il tipo di persona che vedrei bene sulla panchina della Juventus'.

Parole alimentate anche dalle prestazioni deludenti della Juventus nell'ultimo mese, cinque sconfitte consecutive su altrettante partite, una di queste in Coppa Italia contro l'Inter che ha portato l'eliminazione dalla competizione nazionale.

I possibili nomi per la panchina della Juventus: piace Zidane

La Juventus potrebbe decidere di sostituire Massimiliano Allegri a giugno.

Si valutano diversi allenatori, indiscrezioni di mercato parlano del possibile ingaggio di Zidane da parte della società bianconera. Ci sono anche altri nomi avvicinati alla Juventus, fra questi anche Roberto De Zerbi del Brighton e Igor Tudor dell'Olympique Marsiglia. Per quest'ultimo sarebbe un ritorno, è stato alla società bianconera come vice di Andrea Pirlo nella stagione 2020-2021. Nelle ultime stagioni ha avuto esperienze professionali importanti all'Udinese e al Verona e attualmente è nella società francese.