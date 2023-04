Nelle scorse ore Lapo Elkann ha commentato tramite un messaggio Twitter l'arbitraggio visto nella partita persa dalla Juventus per 0 a 1 contro il Napoli. Dello stesso argomento hanno parlato anche l'ex calciatore Zibì Boniek ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport ed il fratello di Adrien Rabiot, con un messaggio pubblicato sui propri social.

Lapo Elkann punge l'arbitro di Juventus-Napoli: "Potrei regalargli un paio di occhiali, ne ho uno stock pronto"

Lapo Elkann ha voluto commentare con un messaggio pubblicato sulle proprie pagine Twitter l'arbitraggio visto in Juventus-Napoli, partita vinta dal club partenopeo con il risultato di 0 a 1.

Lapo ha dunque ironizzato sugli episodi che avrebbero sfavorito la compagine bianconera, scrivendo: "Complimenti anche all'arbitro. Potrei regalargli degli occhiali, ne ho in stock". Lapo ha poi rivolto un pensiero alla partita, facendo i complimenti al Napoli per la gara giocata: "Da Juventino sono molto amareggiato ma non posso non accettare che questo anno e l’anno del Napoli. Complimenti".

Juve, Boniek: "Purtroppo l'arbitro ha commesso degli errori che hanno fatto innervosire i giocatori"

Anche Zibì Boniek ha parlato della partita giocata tra Juventus e Napoli e dell'arbitraggio che si è visto in campo. L'ex calciatore polacco, intervistato nelle scorse ore da Radio Anch'io lo Sport, ha dunque detto in merito: "Il Napoli ha giocato meglio, la Juve ha subìto il gioco degli azzurri.

Purtroppo l'arbitro Fabbri ha commesso degli errori che hanno scatenato il nervosismo dei calciatori. C'era il rosso a Gatti, non si può dare uno schiaffo in campo con cattiveria. Sul fallo di Mlik a Lobotka, l'arbitro deve avere il coraggio di fischiare subito il fallo". Boniek ha poi spostato il suo discorso sulle italiane in Europa, affermando come sia Juventus che Roma sarebbero leggermente favorite con le loro rispettive rivali mentre una delle due milanesi potrebbe giocare la finale da "underdog" contro la vincente della partita tra Real Madrid e Manchester City.

James Rabiot contro l'arbitro: "Uno scandalo vergognoso, abbiamo capito che la Juve è una testa da tagliare!"

Anche il fratello di Adrien Rabiot, James, ha commentato sui social quanto visto in Juventus vs Napoli, partita foriera anche di futuri nuovi possibili destini dato che i bianconeri sarebbero interessati al ds Giuntoli e a Lozano e Politano in forza proprio ai partenopei.

Questo il messaggio esplicitato da James Rabiot nei confronti del giudice di gara Michael Fabbri: "Questo arbitro è Scandaloso. Abbiamo capito che la Juve era una testa da tagliare! Vergognatevi!”. E' doveroso però sottolineare come nell'occasione del gol annullato a Di Maria, lo stesso Fabbri non avesse ravvisato il fallo di Milik su Lobotka, è stato infatti necessario l'intervento del VAR Aureliano che l'ha richiamato al monitor.