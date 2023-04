La Juventus è reduce da quattro vittorie e una sconfitta in campionato negli ultimi cinque match e sembra aver raggiunto una compattezza e una consapevolezza nei propri mezzi che potrebbe essere decisiva nell'avvicinare il quarto posto in classifica, che significherebbe qualificazione alla Champions League per la stagione 2023-2024.

Attualmente il quarto posto, occupato da Inter e Roma, per i bianconeri è distante sei punti, quando mancano 10 giornate dalla fine del campionato. Il tutto in attesa dell'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni previsto il 19 aprile, che potrebbe anche restituire 15 punti in classifica ai bianconeri, i quali in tale evenienza di porterebbero a quota 59, ossia a 12 lunghezze dal Napoli capolista.

Nel frattempo alcune agenzie di scommesse stanno quotando un'eventuale vittoria del campionato da parte della squadra bianconera. Planetwin paga ad esempio 34 volte la posta per chi punta sulla vittoria del titolo dei bianconeri.

Alcune agenzie di scommesse quotano la vittoria del campionato da parte della Juventus. Nello specifico Planetwin ha deciso di pagare 34 volte la posta nel caso in cui si realizzasse tale eventualità, Efbet invece quota lo scudetto ai bianconeri a 50, mentre Star Casino bet paga 51 volte la posta.

Per avversarsi tale eventualità, anche se dovesse verificarsi la restituzione dei 15 punti in campionato alla Juve, servirebbe che poi i bianconeri vincessero praticamente tutte le partite a disposizione e un contemporaneo crollo totale dei campani in questo finale di stagione, quando mancano 10 giornate dalla fine del campionato.

Il 23 aprile intanto si gioca lo scontro Juventus-Napoli.

Le partite di aprile della Juventus

La Juventus dovrà disputare diversi match importanti in campionato nel mese di aprile. Questo sabato 8 alle ore 20:45 allo stadio Olimpico sfiderà la Lazio, seconda in classifica. Successivamente ci sarà la sfida contro il Sassuolo del 16 aprile, mentre sette giorni dopo all'Allianz Stadium di Torino è prevista Juventus-Napoli.

Poi il 30 aprile i bianconeri giocheranno contro il Bologna.

Senza contare che il 19 aprile ci sarà una sentenza di giustizia sportiva molto importante: l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze relativo alla penalizzazione di 15 punti.