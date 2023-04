L'Inter potrebbe essere una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato, sia in entrata che in uscita, visto che ci sono tante situazioni in sospeso da risolvere. Tra queste c'è quella che riguarda Alessandro Bastoni, che sta trattando il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2024. Se non arrivasse l'accordo entro qualche mese, però, la società nerazzurra lo cederà per non commettere lo stesso errore fatto con Milan Skriniar, che andrà via a parametro zero in estate per accasarsi al Paris Saint Germain.

Sul classe 1999 ci sono diverse società interessate ma quella che sarebbe pronta a muovere i passi più concreti è il Chelsea, visti gli ottimi rapporti tra i due club che potrebbero anche facilitare un accordo.

Il Milan la prossima estate cercherà un grande rinforzo a centrocampo. I rossoneri vogliono un elemento che possa portare in dote gol e assist, cosa che manca a Tonali e Bennacer, che hanno caratteristiche ben diverse. Proprio per questo motivo il grande sogno di Maldini e Massara risponde al nome di Milinkovic-Savic.

La possibile offerta del Chelsea per Bastoni

I rapporti tra Inter e Chelsea sono sicuramente ottimi, come dimostra l'arrivo di Romelu Lukaku l'estate scorsa in prestito. Tra qualche mese le due società dovranno riparlare del futuro di Big Rom, ma non sarà l'unico giocatore di cui si discuterà.

I Blues, infatti, avrebbero messo gli occhi su Alessandro Bastoni, che non è ritenuto incedibile. Il difensore sta trattando il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2024, ma non è stato ancora trovato un accordo. Qualora non dovesse arrivare la fumata bianca entro giugno, la cessione sarà inevitabile per non correre il rischio di perderlo a parametro zero l'anno dopo, così come succederà con Milan Skriniar tra qualche mese.

La scorsa estate il classe 1999 ha respinto già le proposte arrivate dalla Premier League, soprattutto dal Tottenham, ma qualcosa potrebbe cambiare a giugno, con il Chelsea che ha dimostrato di non badare a spese. Il club di Boehly, infatti, sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro, difficilmente rifiutabile da parte dell'Inter, mentre per il giocatore potrebbe esserci un ingaggio da oltre 6 milioni a stagione più bonus.

Milan su Milinkovic-Savic

Il Milan cerca un grande rinforzo in mezzo al campo per la prossima estate. I rossoneri vogliono alzare il livello con un giocatore che possa garantire gol e assist: proprio per questo motivo il Milan avrebbe messo gli occhi su Milinkovic-Savic [VIDEO]. Il centrocampista serbo va praticamente sempre in doppia cifra e anche quest'anno è vicino avendo segnato 5 gol e collezionato 8 assist. La sua valutazione non supera i 40 milioni di euro visto il contratto in scadenza a giugno 2024. Per abbassare l'esborso economico, però, i rossoneri proveranno a mettere sul piatto il cartellino di Charles De Ketelaere e un conguaglio sui 20-25 milioni di euro.