La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo, con tante esigenze da risolvere soprattutto in difesa. Si parla di terzini ma considerando la possibile partenza di Daniele Rugani e i pochi match disputati in questa stagione da Leonardo Bonucci (almeno fino ad adesso) potrebbe arrivare anche un centrale di difesa.

Le ultime notizie di mercato lanciate da calciomercato.com parlano di un possibile acquisto di Kalidou Koulibaly, già seguito dalla società bianconera prima che il centrale classe 1991 decidesse di accettare l'offerta del Chelsea.

Una stagione non ideale quella del senegalese complice evidentemente le problematiche della squadra inglese, che in questa stagione ha cambiato tre allenatori, ecco che con un'offerta di circa 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società inglese.

Sarebbe un rinforzo gradito per la Juventus in quanto andrebbe a completarsi con Bremer e con Gatti, protagonista di un grande match ieri sera contro lo Sporting Lisbona avendo anche segnato il gol decisivo dell' 1 a 0 e oramai titolare nella difesa a 3 di Massimiliano Allegri.

Possibile offerta della Juventus per Koulibaly

In questa stagione Koulibaly ha disputato fino ad adesso 22 match nel campionato inglese segnando 2 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno, 1 match di FA Cup, 1 match di EFL Cup oltre a 7 match di Champions League.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2026 e con un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società inglese. Possibile anche che il Chelsea accetti un'offerta in prestito con diritto di riscatto. Un rinforzo d'esperienza che potrebbe aggiungersi alla promozione in prima squadra di Koni De Winter, protagonista di una stagione importante in prestito all'Empoli, e a Dean Hujsen, che sta giocando titolare nella Juventus Next Gen con prestazioni importanti nonostante abbia compiuto da poco i 18 anni.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire rinforzi a centrocampo e sulle fasce difensive. Piacerebbe Davide Frattesi del Sassuolo, valutato circa 30 milioni di euro, per la fascia sinistra il preferito sarebbe invece Carlos Augusto del Monza, 5 gol e 5 assist decisivi ai suoi compagni in stagione. Potrebbe arrivare anche un terzino destro, piacerebbe al riguardo Emil Holm dello Spezia, valutato circa 20 milioni di euro dalla società ligure.