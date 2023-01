La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. L'esigenza principale rimane quella del terzino destro, a maggior ragione dopo la disfatta contro il Napoli che ha evidenziato come non ci sia un vero e proprio sostituto di Juan Cuadrado. Il colombiano dovrebbe essere convocato per il match di Coppa Italia contro il Monza, ma serve un'alternativa, anche perché saranno diversi i match della Juventus fino a giugno, soprattutto se dovesse arrivare fino in fondo in Coppa Italia e in Europa League. Sono diversi i nomi che piacciono alla società bianconera, si va da giocatori costosi come Ivan Fresneda o a nomi che potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso, magari in prestito con diritto di riscatto come Maehle e Karsdorp.

A questi si sarebbe aggiunto un altro giocatore, parliamo di Emil Holm, terzino destro dello Spezia che sta disputando una stagione importante con la società ligure. Acquistato nel 2021, è ritornato dal prestito in una società danese nel recente Calciomercato estivo. Il suo impatto con la Serie A è stato importante, tanto da diventare un titolare dello Spezia. La sua valutazione di mercato attuale è di circa 10 milioni di euro, in questa stagione fino ad adesso ha disputato 19 match fra campionato italiano e Coppa Italia segnando 1 gol e fornendo due assist decisivi ai suoi compagni. Sul giocatore ci sarebbero anche altre società oltre alla Juventus: piacerebbe anche al Napoli e alla Fiorentina.

Potrebbe quindi definirsi una sfida di mercato già a gennaio fra diverse società italiane.

Possibile rinforzo per la fascia destra difensiva a gennaio: piacerebbe Holm

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe rinforzare la fascia destra difensiva durante il mercato di gennaio. Servirebbe un'alternativa a Juan Cuadrado, in fase di recupero ma che ha bisogno di un'alternativa importante.

D'altronde, se Allegri dovesse confermare il 3-5-2, l'arrivo di un giocatore che possa fare tutta la fascia destra sarà molto utile, e Emil Holm potrebbe rappresentare il rinforzo giusto. Il classe 2000 è un nazionale svedese ed ha disputato fino ad adesso 2 match con la rappresentativa del suo paese, esordendo a novembre 2022.

Non è l'unico giocatore seguito dalla Juventus per rinforzare la fascia difensiva, piacciono anche Maehel e Karsdorp oltre a Ivan Fresneda, ma lo spagnolo ha una valutazione di mercato importante.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche in previsione della stagione 2023-2024, considerando che diversi giocatori andranno in scadenza di contratto a giugno. Fra i partenti ci sarebbe Alex Sandro, che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Al suo posto potrebbe arrivare un altro giocatore che è in scadenza di contratto con il Benfica a giugno. Parliamo di Alejandro Grimaldo, che potrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale per tre stagioni con la società bianconera.