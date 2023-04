La Juventus nella prossima sessione estiva di Calciomercato dovrebbe apportare diverse modifiche alle fasce difensive. Uno dei nomi accostati alla società bianconera negli ultimi giorni è quello di Leonardo Spinazzola. Il terzino attualmente alla Roma, dopo l'infortunio pesante subito all'Europeo nel 2021, gradualmente in questa stagione è ritornato a essere titolare nella squadra capitolina, fornendo delle prestazioni importanti.

In scadenza di contratto a giugno 2024, potrebbe far ritorno alla Juventus dopo che vi era cresciuto nel settore giovanile.

Successivamente aveva giocato in prestito al Siena e all'Atalanta fino al trasferimento definitivo alla Roma nel calciomercato estivo del 2019 con una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro.

Possibile ritorno di Spinazzola alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Leonardo Spinazzola potrebbe ritornare alla Juventus nel calciomercato estivo. Il laterale della nazionale italiana può giocare da terzino in una difesa a quattro ma anche come centrocampista di fascia in un 3-5-2. Fra l'altro, nella sua carriera professionale, il giocatore classe '93 è stato schierato sia sulla sinistra che sulla destra.

Il suo contratto è in scadenza a fine giugno 2024 e per questo potrebbe approdare a Torino a prezzo vantaggioso già in questa estate 2023.

Si parla di una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro: la Roma potrebbe valutare la sua partenza anche perché potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare dalla cessione del suo cartellino.

In questa stagione fino ad adesso Spinazzola ha disputato 28 presenze fra campionato italiano, Coppa Italia ed Europa League, segnando un gol e fornendo cinque assist.

Il resto del mercato della Juventus: il punto sui giocatori in scadenza

Fra i giocatori attualmente in scadenza contrattuale la Juventus potrebbe confermare Juan Cuadrado per almeno un'altra stagione, magari come alternativa sulla fascia destra.

Sulla sinistra potrebbe rimanere Alex Sandro, anche lui in scadenza di contratto come il colombiano a giugno.

Si valuta anche la permanenza di Angel Di Maria, per quanto riguarda invece Adrien Rabiot il suo futuro professionale potrebbe dipendere dall'eventuale qualificazione della Juventus alla prossima Champions League.

Leandro Paredes invece dovrebbe far ritorno al Paris Saint Germain a giugno per fine prestito.