L'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli, che a dicembre si è dimesso insieme a tutto il Consiglio d'Amministrazione, avrebbe deciso di lasciare Torino per e trasferirsi in Olanda. Il motivo sarebbe professionale. Altre notizie confermerebbero il possibile matrimonio fra Agnelli e la sua compagna Deniz Akalin. Potrebbe essere una nuova pagina di vita per l'ex presidente della Juventus, che oltre a dimettersi dal ruolo di dirigente della società bianconera ha rinunciato anche alle cariche che aveva in Exor (holding controllante la società bianconera) e Stellantis.

Andrea Agnelli potrebbe trasferirsi in Olanda per motivi professionali

Secondo Cronacaqui Andrea Agnelli sarebbe pronto a trasferirsi in Olanda per aprire una nuova pagina della sua vita professionale ed umana. Si parla anche di matrimonio con la sua compagna Deniz Akalin, dall'unione dei due sono nate due figlie. Come spiega il giornale la volontà di Agnelli potrebbe essere quella di iniziare qualcosa di nuovo dando seguito alle sue dichiarazioni a 18 gennaio quando annunciò le dimissioni da presidente della Juventus durante il Consiglio d'Amministrazione della società bianconera. Dovrebbe trasferirsi ad Amsterdam, capitale amministrativa insieme a Londra degli affari degli eredi di Gianni Agnelli.

Una delle aziende che ha sede nella città olandese è ad esempio Agnelli BV, nella quale Andrea è il terzo azionista.

Ripartire dopo mesi difficili

Sembra che dietro la volontà di Agnelli di trasferirsi ad Amsterdam ci siano non solo motivi professionali ma anche umani. L'obiettivo è ripartire dopo 12 anni impegnativi e gli ultimi mesi condizionati da vicende giudiziarie.

Dopo l'annuncio dell'ex presidente Agnelli di dimissioni dalla società bianconera a gennaio è stata la sua compagna Deniz Akalin a dimostrargli vicinanza e supporto lanciando un messaggio social significativo. In quelle parole la modella turca sottolineò i sacrifici del suo compagno per mantenere competitiva la Juventus, ribadendo anche i tanti successi della Juventus sotto la gestione di Andrea Agnelli.

Negli anni del figlio di Umberto come riferimento della società bianconera sono arrivati 9 scudetti consecutivi in Serie A, 5 Coppe Italia, 5 Supercoppe italiane, 1 Coppa Italia di Serie C senza contare le due finali di Champions League raggiunte nel 2015 e nel 2017 perse rispettivamente contro il Barcellona e il Real Madrid. A questi bisogna aggiungere anche i successi nel calcio femminile, con la Juventus Women che hanno vinto 5 campionati femminili, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane.