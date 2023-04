Il calcio italiano sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Il caso plusvalenze e la manovra stipendi che stanno riguardando la Juventus ne sono la dimostrazione anche se le ultime notizie riportate dai giornali sportivi dimostrano come anche altre società sono finite sotto indagine. Quelle avviate dalle Procure di Tivoli e di Roma rispettivamente sulle due società romane, Roma e Lazio, confermerebbero come la pratica delle plusvalenze riguardi parte del calcio italiano e non solo la società bianconera

Sui tavoli delle due Procure stazionavano mercoledì 5 aprile una serie di documentazioni fra verifiche chat, server e pc sequestrati.

L'obiettivo è arrivare ad identificare il materiale extra contabile. A Trigoria e Formello c'è molta serenità in merito alle indagini che stanno portando avanti le Procure.

L'indagine della Procura di Roma

Nel mirino delle procure di Tivoli e di Roma ci sarebbero 18 operazioni totali di calciomercato, con 16 persone sotto inchiesta per reati legati a plusvalenze fittizie, falso in bilancio e false comunicazioni sociali. Per quanto riguarda la Procura di Roma una volta esaminate tutte le documentazioni potrebbe esserci la convocazione in Procura degli indagati. Atti arrivati direttamente dalla Procura di Torino, che ha affidato le documentazioni alle Procure per un discorso di competenza territoriale.

Sotto osservazione il periodo di gestione di James Pallotta con riferimento al periodo che va dal 2017 al 2021. Nella stagione 2020-2021 c'è stata la cessione della Roma da Pallotta alla Famiglia Friedkin.

L'indagine della Procura di Tivoli

Sulla Lazio invece sta indagando la Procura di Tivoli. Si valutano documenti, chat, mail e tutte le forme di comunicazioni avvenute fra la Lazio e la Salernitana, quest'ultima era di proprietà di Claudio Lotito.

Si tratta di un filone d'indagine unico, che sarebbe quasi ultimato, per questo a breve la Procura dovrebbe trasmettere gli atti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e quindi al Procuratore Chiné. Sono 7 le trattative di mercato valutate dalla Procura di Tivoli, proprio per questo l'iter procedurale rispetto a quello riguardante la Roma potrebbe essere più veloce.

Cosa rischierebbero Lazio e Roma

Le squadre, come riportato da diversi quotidiani sportivi, porterebbero incorrere in sanzioni che vanno da semplici ammonizioni fino all'esclusione dai campionati qualora le violazioni compiute siano state determinanti per l'iscrizione al campionato. Fra gli indagati ci sarebbero per la Roma Dan e Ryan Friedkin, l'ex presidente Pallotta e gli ex dirigenti Baldissoni e Fienga. Per la Lazio Lotito e Tare ed infine per la Salernitana Corradi, Marchetti e Fabiani.