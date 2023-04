In queste ore la Juventus è al lavoro per preparare la gara contro lo Sporting Lisbona, valida per l'andata dei Quarti di Finale di Europa League. Per il match Massimiliano Allegri avrà tutti a disposizione ad eccezione di Mattia De Sciglio.

A destare preoccupazione erano le condizioni di Dusan Vlahovic che viene da un periodo nerissimo senza gol all'attivo condito addirittura dalla scelta di disattivare Instagram probabilmente per le tante critiche ricevute in Dm.

Come rivelato dallo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa però il giocatore serbo sarà a disposizione: "Vlahovic ce la farebbe a fare anche 90 minuti, però ha preso questo colpo alla caviglia ad ogni modo domani è a disposizione".

Buone notizie anche su Paul Pogba: "Paul è convocato. È importante che abbia fatto qualche allenamento con la squadra senza fermarsi".

L'unico indisponibile sarà Mattia De Sciglio. Il numero 2 juventino potrebbe tornare per la gara del 16 aprile: "Alex Sandro e Vlahovic sono a disposizione, De Sciglio no speriamo di averlo a Sassuolo" ha dichiarato al riguardo Allegri.

Dubbi di formazione

In queste ore Massimiliano Allegri dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione dato che il tecnico livornese sarebbe fortemente tentato dal tridente: "Sul tridente o quattro attaccanti vediamo domani (13 aprile ndr), ma non dipende dal modulo dello Sporting". Le scelte dell'allenatore della Juventus non saranno fatte in base dunque allo schieramento dello Sporting Lisbona che solitamente gioca con un 3-4-3.

In caso di tridente, Massimiliano Allegri si affiderebbe dal primo minuto a Federico Chiesa: "Sta molto meglio, vediamo". Chiesa potrebbe dunque giocare insieme ad Arek Milik e Angel Di Maria che sarebbero certi di una maglia da titolare anche in caso di 3-5-2.

Per il resto? In caso di tridente la formazione sarebbe altamente sbilanciata, con Danilo, Bremer e Sandro in difesa, Kostic e Cuadrado sulle fasce, Locatelli e Rabiot in mezzo e il trio Chiesa-Milik-Di Maria davanti.

Che Chiesa stia bene l'ha certificato anche il secondo tempo di Roma contro la Lazio, con l'esterno azzurro praticamente imprendibile tutte le volte che si trovava a puntare l'uomo (lo stesso Landucci al termine del match ne ha rimarcato la prestazione).

Dopo un ottimo periodo la Juventus si è ad ogni modo inceppata: 2 gol segnati e 3 subiti nelle ultime 2 con un pari conquistato in Coppa Italia contro l'Inter e la sconfitta di Roma contro la Lazio (2-1). Adesso è tempo di riscatto, l'Europa League è infatti l'obiettivo numero uno del club.